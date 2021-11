Loop LiquidCool, la technologie de Xiaomi pour que vos smartphones ne surchauffent pas | La technologie

L’entreprise chinoise s’intéresse beaucoup au marché des jeux, tant sous la forme de smartphones que de périphériques, c’est pourquoi l’entreprise a décidé de continuer à investir dans l’innovation afin que ses produits se démarquent de la concurrence.

Le plus gros obstacle que rencontrent les mobiles lorsqu’ils veulent faire office de consoles est la chaleur, car ils ne disposent pas de ventilateurs internes pour aider à évacuer la température. C’est pourquoi les téléphones ont tendance à perdre de la puissance avec des heures d’utilisation et leurs fréquences sont ainsi réduites.

Heureusement, il y a des entreprises qui s’efforcent d’éliminer ce grâce à des chambres à vapeur qui aident à refroidir les composants sans avoir besoin de gros appareils ou de ventilateurs, seulement avec une fine feuille de cuivre et beaucoup d’ingéniosité. Comme c’est le cas avec Loop LiquidCool.

La technologie Loop LiquidCool utilise un effet capillaire qui attire l’agent de refroidissement liquide vers la source de chaleur, se vaporise, puis disperse la chaleur efficacement vers une zone plus froide, jusqu’à ce que l’agent se condense et soit capturé à travers un canal fermé dans une boucle unidirectionnelle.

Par rapport aux solutions de chambre à vapeur conventionnelles, cette nouvelle technologie a le double de la capacité de refroidissement et il se positionne comme la solution de refroidissement pour smartphones la plus efficace du moment, affirment ses créateurs.

Cette nouvelle technologie compte avec un système de caloduc annulaire composé d’un évaporateur, d’un condenseur, d’une chambre de remplissageainsi que les conduites de gaz et de liquide.

Situé au niveau des sources de chaleur, l’évaporateur a un réfrigérant qui s’évapore en gaz lorsque le smartphone est soumis à une forte charge de travail.

Le flux de gaz et d’air diffuse ensuite vers le condenseur, où le gaz se condense à nouveau en liquide. Ces liquides sont absorbés et collectés à travers de petites fibres dans la chambre de remplissage, qui remplit l’évaporateur, ce qui en fait un système autonome.

Bien que cette nouvelle technologie utilise la même méthode que le refroidissement liquide VC, le nouveau facteur de forme fait une différence significative dans l’efficacité.

Étant donné que les systèmes VC conventionnels n’ont pas de canaux séparés pour les gaz et les liquides, les gaz chauds et les liquides froids se mélangent et se bouchente, surtout lorsqu’il y a une lourde charge de travail.

La pompe en forme d’anneau présente une conception spéciale des tubes de gaz, ce qui réduit considérablement la résistance au passage de l’air de 30%. En permettant un flux de vapeur plus régulier, la capacité de transfert de chaleur maximale est augmentée jusqu’à 100 %.

Dans leurs tests, comme on peut le voir dans la vidéo, ils ont réussi à descendre jusqu’à 5º degrés dans des situations similaires, ce qui est une grande amélioration si l’on tient compte des limites de ces systèmes. Si vous envisagez de jouer avec votre mobile, voici quelques options.