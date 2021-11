Loopring Crypto News: La rumeur GameStop qui fait monter en flèche le LRC aujourd’hui

Les taureaux de crypto et les aficionados des actions meme ont tous deux des nouvelles à applaudir aujourd’hui. Il paraît que Boucle (CCC :LRC-USD), un Ethereum (CCC :ETH-USD) jeton, pourrait avoir un rôle majeur dans GameStop’s (NYSE :GME) plan de redressement. Alors que le détaillant de jeux vidéo cherche de nouvelles façons de développer sa marque, il souhaite se lancer sur le marché des jetons non fongibles (NFT). Si les nouvelles de Loopring crypto sont plus que de simples rumeurs, elles pourraient s’avérer énormes à la fois pour le jeton et pour l’entreprise. En attendant, les taureaux LRC sont satisfaits des gains du jeton aujourd’hui.

Source : Shutterstock

Loopring est un jeton basé sur la blockchain Ethereum. Le protocole est celui qui met l’accent sur l’évolutivité. Avec de plus en plus d’utilisateurs sur le réseau Ethereum, les transactions deviennent plus abondantes. Sans les moyens appropriés pour traiter ces transactions, ils peuvent s’enliser dans le pipeline et faire grimper les frais de transaction à travers le toit. Loopring résout ce problème en permettant à ses utilisateurs de régler les transactions hors chaîne. Cela accélère les transactions en chaîne, tout en permettant aux utilisateurs de Loopring d’échapper aux frais élevés d’Ethereum.

Le moment est venu pour les protocoles de mise à l’échelle de la couche 2 d’attirer les utilisateurs vers leurs services. Alors qu’Ethereum atteint de nouveaux sommets, les frais de transaction augmentent naturellement. Ainsi, Loopring est une option invitante pour les commerçants qui veulent échapper aux prix élevés.

Encore plus attrayante pour les investisseurs de LRC est une nouvelle rumeur qui fait rage. Le bavardage parmi les taureaux crypto indique que le réseau est un partenaire potentiel dans l’avenir du déploiement NFT de GameStop.

Loopring Crypto News souligne le partenariat GameStop

GameStop est au milieu d’un redressement d’entreprise ; il fait un effort pour étendre son modèle d’affaires et justifier son cours de 200 $. Selon les rumeurs, une façon de le faire est le déploiement d’un produit NFT. Les dernières nouvelles de Loopring crypto indiquent que le protocole Loopring fait partie intégrante du produit final.

Les fans de GameStop ont travaillé dur pour essayer de trouver des détails sur le projet NFT potentiel de GameStop, et il semble qu’ils aient trouvé quelque chose.

Certains codes sources extraits du profil GitHub de Loopring suggèrent que les développeurs préparent le protocole pour une fonctionnalité NFT, et une partie du code semble mentionner GameStop. Le code mentionne également des redevances pour les créateurs NFT, ce qui coïnciderait avec le teaser de GameStop pour un marché NFT, qui utilisait le slogan « Le pouvoir aux joueurs. Pouvoir aux créateurs. Pouvoir aux collectionneurs.

Les rumeurs ne sont que des spéculations, mais il n’est pas illogique de croire que Loopring et GameStop travaillent ensemble. Ainsi, les investisseurs affluent aujourd’hui vers le jeton LRC. Les prix LRC ont augmenté de 75% au cours des dernières 24 heures.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.