Annonces

Loopring lance le portefeuille L2 avec zKRollup Baked In, le développeur Ethereum L2 StarkWare présente L3

AnTy22 décembre 2021

Loopring a également annoncé des rampes d’accès L2 directes pour « embarquer les masses » tandis que StarkWare axé sur les cumuls ZK cible les besoins des applications pour une personnalisation spécifique avec L3.

Le protocole Ethereum Layer 2 zkRollup, Loopring (LRC), a annoncé le lancement de son portefeuille contrefactuel exclusif à L2.

« Un grand pas en avant aujourd’hui dans notre mission d’embarquer les masses directement sur la couche 2 sécurisée d’Ethereum », a déclaré l’équipe.

Loopring, qui construit des produits non dépositaires au-dessus de sa couche 2 qui comprend le portefeuille intelligent Ethereum et un AMM DEX, a dévoilé mardi la version iOS du portefeuille, la version Android étant bientôt disponible.

Selon l’équipe Loopring, ce portefeuille est le premier portefeuille Ethereum avec la mise à l’échelle zkRollup intégrée. La solution de mise à l’échelle vise à aider les petits utilisateurs dont le prix est hors d’Ethereum en raison de ses frais d’essence élevés.

Construire le portefeuille sur L2 signifie que les utilisateurs n’ont pas à payer de frais de création coûteux, comme ils doivent le faire sur L1.

« Un jour, notre objectif est d’offrir aux utilisateurs une expérience complète en L2 uniquement, sans qu’il soit jamais nécessaire de revenir en L1. »

L’équipe Loopring affirme que le portefeuille contrefactuel offre des frais 100 fois moins chers tout en étant livré avec zk-baked, ce qui garantit à l’utilisateur la même sécurité qu’Ethereum. ETH -0,05% Ethereum / USD ETHUSD 3 999,09 $

-2,00 $-0,05 % Volume 14,1 b Changement -2,00 $ Ouvert 3 999,09 $ Circulation de 118,84 m Capitalisation boursière 475,27 b 6 min Loopring lance le portefeuille L2 avec zKRollup intégré, le développeur Ethereum L2 StarkWare présente L3 51 min Trump met en garde contre une explosion cryptographique Appréciant les plans NFT de l’ancienne première dame 1 h Bitcoin vise 50 000 $ avant la saison des vacances à faible liquidité alors que les filles qui codent refusent de « manquer » sur la crypto

Outre le portefeuille, l’équipe a également annoncé des rampes d’accès L2 directes, supprimant un obstacle majeur à l’adoption de Loopring. Initialement, les dépôts directs sur Loopring L2 et Loopring Wallet ont été introduits, avec des retraits à venir également.

Dans son annonce, l’équipe de Loopring a exhorté les échanges centralisés à prendre également en charge les dépôts et les retraits directs de la couche 2.

À la suite de ces développements, le jeton natif LRC de Loopring, une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars, a grimpé de 26% en valeur. Au moment de la rédaction, LRC se négocie autour de 2,26 $, en baisse de 40 % par rapport à son record historique du mois dernier.

Le même jour que l’annonce de Loopring, StarkWare, un développeur Ethereum L2 utilisant des cumuls ZK, a introduit L3, la couche spécifique à l’application construite de manière récursive sur L2.

Alors que les L2 améliorent l’évolutivité avec un coût de gaz réduit par transaction et conservent les avantages de la décentralisation, StarkWare a déclaré que certaines applications nécessitent une personnalisation spécifique, et c’est pourquoi il introduit L3.

L3 offrira les avantages d’une hyper-évolutivité, d’un meilleur contrôle, de la confidentialité, d’une interopérabilité L2-L3 et L3-L3 moins chère/plus simple, et agissant comme un réseau « Canary » pour L2.

Boucle/USD LRCUSD

2.2832$0.198.30 %

Volume 671,93 mVariation 0,19 $Ouverture 2,2832 $Circulation 1,33 bCapacité boursière 3,03 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.