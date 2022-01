Loopring (LRC) est-il un bon achat en janvier 2022 ? Invezz

Loopring LRC / USD se négocie en dessous de 1,5 $ ce lundi et n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Le marché des crypto-monnaies est toujours sous pression, et si Bitcoin tombe en dessous du support de 40 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Protocole de paiement

Loopring est un protocole d’échange et de paiement non dépositaire open source qui permet des échanges et des paiements à faible coût sur Ethereum.

La sécurité et la souveraineté des actifs des utilisateurs sont la priorité absolue de Loopring, tandis que l’équipe derrière ce projet croit en une économie numérique où les utilisateurs sont responsabilisés et toujours en contrôle de leurs actifs.

Dans le protocole Loopring, les applications d’échange et de paiement ne peuvent tout simplement pas se tromper, et il est important de dire que personne ne se tient entre un utilisateur et ses actifs basés sur Ethereum.

Loopring peut traiter des milliers de demandes hors chaîne avec un succès vérifiable, ce qui permet d’atteindre des coûts de transaction infimes par rapport aux coûts en chaîne.

Loopring a implémenté le premier protocole zkRollup sur Ethereum, qui ne repose sur aucun validateur externe, consensus ou hypothèses crypto-économiques.

Selon son site officiel, zkRollup est le mécanisme d’escalade le plus sécurisé connu du secteur pour le moment et permet aux utilisateurs d’accéder à leurs actifs en toutes circonstances. zkRollup a la même sécurité non dépositaire qu’Ethereum, mais peut atteindre des performances beaucoup plus élevées.

Loopring Wallet est un portefeuille de contrat intelligent mobile Ethereum qui offre une expérience sécurisée, intuitive et puissante dans votre poche. Il vous permet d’envoyer des paiements à n’importe qui, n’importe où, tandis que vous pouvez également échanger, échanger des livres, investir et gagner sur DeFi.

LRC est le jeton utilitaire du protocole Loopring, et LRC encourage le comportement de protocole souhaitable des assureurs, des fournisseurs de liquidités et des gouverneurs de DAO.

Les fournisseurs de liquidités perçoivent une commission de 0,2% sur toutes les transactions dans les fonds auxquels ils fournissent des liquidités, et vous pouvez devenir un fournisseur de liquidités en déposant une valeur égale des deux actifs dans le fonds.

Loopring a récemment annoncé un nouveau système VIP qui intégrera et alignera mieux les jetons LRC dans l’écosystème Loopring. Le fondateur de Loopring, Daniel Wang, a déclaré :

Les utilisateurs VIP peuvent désormais profiter d’une plus grande remise sur les tarifs, jusqu’à un taux minimum de seulement 0,1%. De plus, les créateurs peuvent échanger gratuitement et bénéficier d’un remboursement de commission de 0,02% sur leur volume de transaction.

LRC reste dans un marché baissier

D’un point de vue technique, Loopring (LRC) reste dans un marché baissier, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en janvier 2022, vous devrez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est encore élevé.

Source : tradingview.com

Le niveau de support ferme est à 1 $ et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,8 $ ou moins.

Le niveau de résistance forte est à 2 $, et si le prix saute au-dessus de ce niveau, ce serait un signal « d’achat », et nous avons la voie ouverte à 2,5 $.

résumé

Loopring (LRC) s’échange de plus de 60% par rapport à ses sommets historiques de novembre 2021, et le risque d’une nouvelle baisse persiste. Le niveau de support ferme est à 1 $ et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,8 $ ou moins.

