Loopring (LRC) est-il un bon achat en novembre 2021 ?

Loopring LRC/USD a avancé de 0,36 $ à 0,58 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 0,53 $. Loopring peut traiter des milliers de demandes hors chaîne et dispose du mécanisme d’escalade le plus sécurisé du secteur.

Protocole de paiement

Loopring est un protocole d’échange et de paiement non dépositaire open source qui permet des transactions et des paiements à faible coût sur Ethereum. La vision de ce projet est de construire des produits pour l’avenir de la finance avec la sécurité et la souveraineté des actifs des utilisateurs.

Loopring a réussi à montrer que la technologie non dépositaire peut reproduire rapidement les alternatives de conservation et atteindre des coûts de transaction infimes par rapport aux coûts en chaîne.

Loopring peut traiter des milliers de requêtes hors chaîne avec une exécution correcte et vérifiable, et il est important de dire que les actifs sont toujours sous le contrôle des utilisateurs.

Selon son site officiel, Loopring possède le mécanisme de mise à l’échelle le plus sécurisé du secteur qui ne repose pas sur des validateurs externes, un consensus ou des hypothèses crypto-économiques. Pour cette raison, les applications d’échange et de paiement ne peuvent pas être mauvaises.

L’équipe Loopring continue de s’agrandir et compte actuellement 30 membres à temps plein, dont 23 ingénieurs. Le fondateur de Loopring, Daniel Wang, a déclaré :

Alors que nous continuerons d’opérer et d’innover sur l’ensemble de la pile, toute l’équipe s’est consacrée à la création des meilleurs produits possibles, et leurs efforts se concrétiseront très bientôt. Les mois à venir apporteront de nombreuses mises à jour passionnantes qui, selon nous, propulseront Loopring dans sa prochaine étape de croissance.

LRC est le jeton de protocole de Loopring qui encourage le comportement de protocole souhaitable par les fournisseurs de liquidités, les assureurs et les gouverneurs de DAO. Loopring est un projet très prometteur, et le prix du LRC pourrait remonter aux niveaux que nous avons vus en mai 2021.

La résistance actuelle s’élève à 0,60 $.

Techniquement, Loopring (LRC) reste dans une zone d’achat ; Reste que si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en novembre 2021, vous devriez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Source des données : tradingview.com

Le LRC se négocie actuellement en dessous de ses récents sommets, mais si le prix dépasse la résistance à 0,60 $, cela donnera un signal pour échanger le LRC. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,70 $ ou même plus ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 0,40 $, ce serait un signal de « vente » fort.

résumé

Loopring est un protocole d’échange et de paiement non dépositaire open source qui permet des transactions et des paiements à faible coût sur Ethereum. Loopring a implémenté le premier protocole zkRollup sur Ethereum qui réalise 2 025 opérations par seconde et a un coût par transaction de seulement 1/100 du coût d’Ethereum.

