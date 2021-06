Loose de Nelly Furtado célèbre son 15e anniversaire avec une édition étendue

Pour célébrer son 15e anniversaire, Loose, l’emblème de Nelly Furtado, multi-platine, sera de retour dans une édition étendue, avec une sélection de remix rares et de morceaux bonus, dont la plupart ne sont pas disponibles en numérique. En plus, un tout nouveau remix Quarterhead de « All Good Things (Come To An End) » sera inclus.

Parmi les raretés et les bonus de Loose figurent également une version de l’exploit “Do It”. Missy Elliott, versions espagnoles de “All Good Things (Come To An End)”, “In God’s Hands” et “Te Busque” feat. Juanes.

Loose est le troisième album de Furtado, initialement publié le 7 juin 2006 par Geffen Records et le Mosley Music Group. Les sessions d’enregistrement de l’album ont eu lieu de 2005 à 2006. Timbaland et son protégé Danja ont produit la majeure partie de l’album, qui incorpore des influences de la danse, du R&B et du hip hop.

Loose a engendré huit singles, dont le premier hit n ° 1 de Furtado au Billboard Hot 100, “Promiscuous” feat. Timbaland, qui a dominé les charts quelques semaines seulement après la sortie originale de l’album et a également connu une énorme activité sur les réseaux sociaux cette année avec des fans créant plus de 2 millions de vidéos courtes, y compris des mashups avec d’autres chansons à succès, des vidéos de danse et des remixes avec d’autres sons tendance. , entre autres. “Promiscuous” a maintenant trois versions de remix sur l’édition étendue: “Promiscuous (Axwell Remix) (feat. Timbaland)”, “Promiscuous (Crossroads Vegas Mix)” et “Promiscuous (Josh Desi Remix)”. Une version alternative du deuxième sommet du palmarès Billboard, “Say It Right”, est également incluse comme l’une des pistes bonus: “Say It Right (Reggae Main Mix) (Featuring Courtney John)”.

Certifié or ou platine dans 26 pays, Loose a révélé la capacité de Furtado à s’étendre au-delà – et même à synthétiser de manière cohérente – le hip-hop, le latin, la pop et le R&B ; elle a fermement établi sa place en tant que talent audacieux de la musique pop. Les réalisations et le succès de l’album ne font que refléter l’authenticité sous-jacente qui a enthousiasmé les fans de musique du monde entier et The Fader a souligné en 2016 : [it] les faire tous les deux comme des artistes encore plus polyvalents que les fans ne l’avaient compris auparavant.

Le Guardian a déclaré Loose “un modèle pour la pop moderne”. Idolator a déclaré: “La chose la plus impressionnante à propos de Loose… est sa profondeur et sa variété.” Fuse TV a salué 2006 “comme l’une des meilleures années de la musique pop… le mérite revient à Loose de Nelly Furtado pour avoir élevé le genre”.

Après son premier succès Whoa, Nelly !, était son deuxième album Folklore, une exploration de son héritage portugais. Furtado a travaillé avec l’extraordinaire producteur de hip-hop et de R&B Timbaland pour donner vie à Loose. En 2009, elle a déclaré au Daily Mail britannique à propos de Timbaland : « De tous les grands talents avec lesquels j’ai travaillé, il a la touche de génie. L’année suivante, Furtado a déclaré à la BBC : « Nous le voulions brut, nous le voulions viscéral, nous voulions que les haut-parleurs vibrent. Nous nous sommes battus pour cela.

Achetez ou diffusez l’édition étendue de Loose.