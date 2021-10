L’Open de golf d’Australie annulé pour covid-19 pour la deuxième année

14/10/2021 à 6h14 CEST

Les open d’Australie 2021 parcours de golf, masculins et féminins, ne se tiendra pas pour la deuxième année consécutive en raison des « dégats » causés par la covid-19 dans son planning, a annoncé la fédération ce jeudi.

Le PDG de Golf Australia, James Sutherland, a déclaré dans un communiqué que les restrictions de voyage internationales, qui impliquent des quarantaines obligatoires, « font des ravages sur la planification » et sur les athlètes étrangers. « La pression et le risque que courent les sites et les organisateurs sont également élevés : ce sont des petites entreprises qui ont déjà fait face à d’énormes bouleversements dus à la pandémie », a ajouté le manager en référence à l’annulation des événements de golf les plus importants d’Australie. . Les tournois devaient avoir lieu en novembre à Sydney, la catégorie hommes, et en février 2022 à Adélaïde, le championnat féminin.

Golf Australia a noté que malgré les bouleversements, il prévoyait déjà l’Open d’Australie à partir de l’été austral 2022-2023. Le pays océanique, qui a également été contraint de annuler d’autres événements sportifs, prévoit de commencer la réouverture progressive des frontières à partir de novembre, après les avoir fermées en mars 2020. En février de cette année, les autorités australiennes ont contraint les participants à l’Open de tennis d’Australie à observer une quarantaine de 14 jours pour disputer le championnat.

Le gouvernement de Canberra a souligné la marque de 70% de la population cible vaccinée avec la ligne directrice complète pour reprendre la réouverture de son économie. L’Australie, qui a accumulé environ 133 000 infections et 1 500 décès depuis le début de la pandémie, a déjà administré le calendrier complet du vaccin covid-19 à plus de 65 % de sa population cible et la première dose à 85 %. Le pays a toujours placé sous ordonnance de quarantaine la ville de Melbourne, la deuxième la plus peuplée du pays, et le petit territoire de la capitale depuis août, après avoir levé la mesure lundi à Sydney.