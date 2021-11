L’Open de Houston commence sans le champion en titre et avec divers incidents

11/12/2021 à 07:36 CET

Marcelino Benito .

L’Open de Houston sur le PGA Tour n’a pas eu le meilleur départ après ne pas avoir parmi les participants l’actuel champion en titre du tournoi, le Mexicain Carlos Ortiz, absent en raison d’une blessure à l’épaule gauche qui dure depuis deux mois.

Ortiz a remporté sa première victoire sur le PGA TOUR l’année dernière à Houston en réussissant un birdie au dernier trou pour battre l’Américain. Dustin Johnson et au japonais Hideki Matsuyama par deux coups d’avantage.

Bien que la semaine dernière Ortiz a terminé deuxième du tournoi du Championnat du monde de la technologie, qui s’est joué à Mayakoba, au Mexique, et a été sa meilleure performance depuis sa victoire en 2020 à Houston, son premier triomphe sur le PGA Tour en tant que professionnel, a-t-il déclaré. Je n’étais pas prêt à commencer ce tournoi.

« Malheureusement, j’ai été se battre contre une blessure à l’épaule gauche du Japon et, après avoir rencontré mes médecins, ils m’ont recommandé de prendre le reste de la saison pour récupérer », a déclaré Ortiz lors du PGA Tour.

Son absence a été la première grande frustration du tournoi, qui a été suivie par suspension premier tour en raison du manque de lumière et quand dans le classement provisoire il y avait une égalité entre quatre golfeurs en premier lieu.

les Américains Russell Henley, Talor Gooch et Luke List avec l’Australien Marc Leishman, ils ont partagé la tête avec un record de 65 coups (-5).

Bien que sur le terrain du Memorial Park Golf, à Houston, où se joue le tournoi, List était toujours au 15e trou.

La pluie a retardé le départ de 2h30, avec une chute de 0,9 pouce au parc Memorial. Aucun des gros titres de l’après-midi n’a terminé la tournée.

Leishman, Henley et Gooch, qui ont commencé la tournée après avoir relancé la compétition, ont su bien s’adapter à à quel point l’herbe était douce des fairways et aussi des greens, où ils étaient toujours agressifs avec le putt.

Même si Leishman a terminé avec un bogey dans la normale 4 sur 18 qui l’empêchaient de rester chef provisoire.

« Mes fers étaient vraiment bons, j’ai eu beaucoup d’occasions et j’ai réussi les putts », a déclaré le golfeur australien. « C’était assez sans stress. Décevant d’avoir le dernier bogey et de ne pas terminer le tour propreMais, dans un domaine comme celui-ci, je suis assez content de n’en avoir fait qu’un. »

Pour sa part, List, qui a tapé le ballon à 165 mètres pour un aigle sur un par 4 de 14, a admis qu’il était convaincu qu’ils ne pourraient pas terminer le parcours et a ajouté que son objectif était d’obtenir la meilleure marque afin de penser au second tour lorsque la coupe est faite.

« Nous savions que nous n’allions pas finir, alors nous avons essayé de mettre tout ce que nous pouvions » Admis List. Le terrain était un peu plus doux à cause de la pluie et d’ailleurs, je pense que j’ai été patient aussi. «

L’américain aussi Jason Dufner a terminé à la cinquième place en solo avec un record de 66 coups (-4), soit un de plus que ceux réalisés par les leaders.

Concernant la participation latino-américaine, sans Ortiz, le vétéran vénézuélien Jhonattan vegas il était le mieux placé, étant à la sixième place avec un record provisoire de (-3), mais il lui restait encore six trous à boucler au moment de la suspension.

Qui s’ils pouvaient conclure la tournée étaient les Chiliens Mito Pereira Joaquín Niemann, qui a livré deux cartes signées de 69 coups (-1) et 70 (paire), respectivement.

Le Colombien Sebastián Muñoz n’a pas pu terminer la tournée non plus, était au neuvième trou lorsque la suspension a été prononcée et avait un record de par, tandis que le Mexicain Rodolfo Cazaubon était au septième avec (+1).