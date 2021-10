l’Open d’Espagne démontre une dynamique nationale

Nouvelles connexes

Au EspagneIl fut un temps où le golf faisait la une des journaux sportifs, étant l’une des principales raisons de bonheur dans le pays. Exploits de Severiano Ballesteros ils ont porté la passion pour ce sport à son exposition maximale. Sergio Garcia et José Maria Olazabal ils ont maintenu cette tendance, mais pas avec une telle renommée. La course de Jon Rahm a l’intention de garder cette flamme vivante et, apparemment dans le Open d’Espagne, le public répond.

Cette semaine, cette citation de tournée européenne qui a été contesté dans le Villa de Madrid Country Club a montré que la passion pour ce sport est revenue. Avec des chiffres restreints par le Covid-19, le public a vendu des billets à chaque session. Surtout, tous ces fans se pressaient à chaque fois que Rahm était sur l’un des « greens ». De plus, tous ont vibré de l’excellente bataille finale qu’ils ont livrée Rafa Cabrera Bello, qui est sorti vainqueur, et Adri Arnaüs.

Après une année de pandémie où il n’était pas possible de voir quel était l’impact du numéro un mondial de Rahm, entre jeudi et dimanche ce qui s’est passé sur l’un des côtés de l’A-6 a été une véritable folie. Même avec le mauvais samedi qui a pesé sur la tentative d’obtenir le troisième titre consécutif du ‘Lion de Barrika‘, tout le monde a vibré avec son golf. Cela aide également l’attitude de Jon, qui est resté pour signer des autographes pendant près d’une heure même lors de son pire jour.

Jon Rahm à l’Open d’Espagne .

En plus du travail de Rahm, les jeunes golfeurs nationaux ont remarqué qu’ils ont gagné en notoriété l’année dernière grâce à ces résultats. Mais pas seulement eux ; Cabrera Bello et Arnaus, des joueurs de longue date, ainsi que d’autres noms qui ont émergé au cours de la semaine, placent le golf national dans une tendance positive. L’image vue ces derniers jours est porteuse d’un message d’espoir et, surtout, qui met en lumière le travail qui se fait dans le pays avec ce sport.

Un lion

L’impact de Rahm est incontestable, les gens se rapprochent du golf pour voir les exploits du génie de Barrika. Depuis le dernier tournoi que Seve a remporté, en 1995, le Club de Campo Villa de Madrid ne s’est pas vu avec la foule qu’il a eu tout ce week-end. Avoir le numéro un mondial n’est pas quelque chose dont le pays peut se vanter, c’est une étape historique et le public le sait. C’est pourquoi la visite de Jon à Madrid a été si spéciale.

Tout au long du week-end, ils ont pu voir des foules de personnes se presser dans chaque trou que les Espagnols se disputaient sachant que le sien était historique. Seule la mauvaise journée qu’il a vécue samedi a empêché Rahm de réaliser une bonne performance. Sa saison, au cours de laquelle il a réalisé son premier majeur avec l’US Open, est impeccable. La mauvaise fortune, personnifiée dans les contagions du Covid-19, l’a empêché d’obtenir plus de succès.

Un bal au Club de Campo Villa de Madrid lors de l’Open d’Espagne 2021 .

Son numéro un a rouvert la passion du golf et cela se verra dans les années à venir dans les carrières nationales. Bien que ce sport dans le pays compte un nombre important de licences et que les plus jeunes soient très pris en charge. L’Espagne est dans le top 10 des pays avec le plus grand nombre de cours avec 437. De plus, l’accessibilité de cette modalité émeut de nombreuses personnes : jusqu’à 271 788 licences existent actuellement après une baisse ces dernières années.

Ce qui vient

Derrière Rahm, ils viennent pousser de jeunes promesses comme David Puig, Eugenio López-Chacarra ou Edouard Rousaud. La plupart d’entre eux sont développés dans des universités américaines, ils remportent des tournois amateurs et on s’attend à ce qu’ils passent bientôt au professionnalisme. Mais Jon n’a que 26 ans, donc l’avenir est plus qu’assuré.

Le golf espagnol est en bonne santé et a reçu le coup de pouce dont il avait besoin avec les succès de ‘León de Barrika’. Le week-end, l’actualité de ce sport s’ouvre grâce aux succès des nationaux. Cette tendance positive a besoin de continuité et avoir Jon Rahm à ce niveau sera une garantie.

[Más información: Rafa Cabrera Bello se lleva el Open de España de golf tras una épica batalla con Adri Arnaus]

Suivez les sujets qui vous intéressent