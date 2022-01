L’OPEP et ses alliés décideront de la production de pétrole au milieu d’un pic d’omicron

Selon les analystes, le groupe devrait ajouter 400 000 barils de pétrole par jour en février, conformément à la feuille de route qu’il a suivie depuis août.

L’OPEP et les pays producteurs de pétrole alliés devraient poursuivre jeudi le rétablissement des réductions de production effectuées au plus fort de la pandémie de coronavirus alors que l’espoir grandit que les voyages et la demande de carburant se maintiendront malgré la propagation rapide de la variante omicron. Les analystes disent que le Le groupe devrait ajouter 400 000 barils de pétrole par jour en février, conformément à la feuille de route qu’il a suivie depuis août.

L’alliance OPEP+ de 23 membres, dirigée par l’Arabie saoudite, membre du cartel pétrolier et la Russie non membre, se réunit en ligne chaque mois pour décider des niveaux de production pour le mois à venir. Les prix du pétrole américain ont plongé jusqu’à 65 USD le baril et les stocks ont chuté fin novembre. après les premiers rapports sur la variante ultra-contagieuse d’omicron. , omicron ne réduit pas fortement la demande de carburant, a déclaré Bjornar Tonhaugen, responsable des marchés pétroliers chez Rystad Energy.

« L’impact sur la consommation réelle de pétrole est, jusqu’à présent, très limité », a déclaré Tonhaugen. « Maintenant, l’OPEP semble assez à l’aise pour rester fidèle à son plan initial, qui consiste à saisir l’opportunité chaque mois pour décider de ramener ces 400 000 barils de production par jour pour le mois à venir. » L’OPEP + a décidé d’augmenter prudemment la production lors de sa réunion de décembre qui a fixé la production pour ce mois et a rassuré les marchés nerveux en affirmant que la décision pourrait être rapidement réexaminée s’il devenait évident qu’omicron avait un impact sévère.

C’est une étape que Tonhaugen a décrite comme « un coup de maître » et qui pourrait être répétée lors de la réunion de jeudi. Les augmentations de production rétablissent progressivement les profondes réductions effectuées en 2020 alors que la demande de carburant pour moteur et aviation s’effondrait en raison des blocages pandémiques et des restrictions de voyage. Parfois, l’OPEP+ n’a pas agi assez rapidement pour augmenter la production du président américain Joe Biden, qui a exhorté les pays producteurs à ouvrir les robinets plus larges pour lutter contre la flambée des prix du gaz.

Les États-Unis et d’autres pays consommateurs de pétrole ont annoncé le 23 novembre une libération coordonnée de pétrole des réserves stratégiques dans le but de contenir la hausse des prix de l’énergie qui a contribué à alimenter l’inflation et à augmenter les prix de l’essence politiquement sensibles pour les conducteurs américains. Pourtant, la décision de Biden est considérée comme n’ayant qu’un effet modéré sur les prix. Avant la réunion de jeudi, le brut américain s’échangeait en hausse de 0,5%, à 76,49 USD le baril, tandis que le brut de référence international Brent a également augmenté de 0,5%, à 79,36 USD le baril. Une baisse récente des prix de l’essence aux États-Unis – qui sont considérablement influencés par le prix du brut – s’est stabilisée à une moyenne nationale de 3,28 USD le gallon, contre environ 3,40 USD à la mi-novembre. (AP)MRJ

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.