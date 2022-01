L’OPEP et ses alliés pompent progressivement plus de pétrole au milieu d’un pic d’omicron

Les analystes affirment que le trafic automobile et l’activité aérienne suggèrent qu’omicron, bien qu’il fasse la une des journaux et suscite des inquiétudes concernant la capacité des hôpitaux, pourrait finir par ne pas réduire considérablement la demande de carburant.



L’OPEP et les pays producteurs de pétrole alliés ont décidé mardi d’injecter plus de pétrole dans l’économie mondiale dans l’espoir que les voyages et la demande de carburant se maintiendront malgré la propagation rapide de la variante omicron du COVID-19.

L’alliance OPEP+ de 23 membres dirigée par l’Arabie saoudite, membre du cartel pétrolier et la Russie non membre, a déclaré qu’elle ajouterait 400 000 barils par jour en février, s’en tenant à une feuille de route pour rétablir lentement les réductions de production effectuées au plus fort de la pandémie.

Les prix du pétrole ont plongé et les actions ont chuté fin novembre après les premiers rapports sur la variante ultra-contagieuse de l’omicron. Mais les prix se sont redressés depuis et les marchés se sont calmés. Les analystes affirment que le trafic automobile et l’activité aérienne suggèrent qu’omicron, bien qu’il fasse la une des journaux et suscite des inquiétudes concernant la capacité des hôpitaux, pourrait finir par ne pas réduire considérablement la demande de carburant.

Les augmentations de production rétablissent progressivement les fortes réductions effectuées en 2020, lorsque la demande de carburant pour moteur et aviation a chuté en raison des blocages pandémiques et des restrictions de voyage. Parfois, l’OPEP+ n’a pas agi assez rapidement pour augmenter la production du président américain Joe Biden, qui a exhorté les pays producteurs à ouvrir plus grand les robinets pour lutter contre la flambée des prix du gaz et favoriser la reprise économique.

Les États-Unis et d’autres pays consommateurs de pétrole ont annoncé le 23 novembre une libération coordonnée de pétrole des réserves stratégiques dans le but de contenir la hausse des prix de l’énergie qui a contribué à alimenter l’inflation et à augmenter les prix de l’essence politiquement sensibles pour les conducteurs américains. Pourtant, la décision de Biden est considérée comme n’ayant qu’un effet modéré sur les prix.

Une baisse récente des prix de l’essence aux États-Unis – qui sont considérablement influencés par le prix du brut – s’est stabilisée à une moyenne nationale de 3,28 USD le gallon, contre environ 3,40 USD à la mi-novembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.