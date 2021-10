L’OPEP-plus devrait tenir compte des sentiments des consommateurs : Hardeep Singh Puri

En raison de la hausse des taux mondiaux de pétrole brut, la valeur de l’importation était de 42,2 milliards de dollars, soit 137 % de plus qu’à la même période en 2020.

Dans l’espoir de faire baisser les prix mondiaux du brut, l’Inde a réitéré sa demande aux pays producteurs de pétrole d’augmenter leur production. Le prix du panier indien de brut est actuellement d’environ 82 $/baril, contre 69 $/baril à la mi-août, soutenu par la reprise de la demande mondiale et la production limitée des principaux pays exportateurs de pétrole.

« L’OPEP plus devrait tenir compte des sentiments des consommateurs d’énergie », a déclaré mercredi le ministre du Pétrole et du gaz naturel de l’Union, HS Puri. Il a ajouté que « nous sommes tous dans le même bateau car il existe une corrélation directe entre l’activité économique et le prix du pétrole » et le ralentissement de l’activité économique réduira également la demande de pétrole et de gaz. Le ministre s’exprimait au ‘India Energy Forum’ du CERAWeek.

Mercredi, le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu avec les dirigeants de grandes sociétés pétrolières mondiales, dont Igor Sechin de Rosneft, Amin Nasser de Saudi Aramco, Bernard Looney de BP, le président de RIL Mukesh Ambani et le président de Vedanta Anil Agarwal.

Les compagnies pétrolières nationales gérées par l’État du pays recherchent activement des acteurs internationaux pour augmenter la production nationale de pétrole et de gaz afin de réduire la dépendance aux importations.

S’exprimant lors d’une session distincte au India Energy Forum, le secrétaire du ministère du Pétrole, Tarun Kapoor, a déclaré que les prix élevés actuels du gaz naturel poussent le pays à repenser s’il peut compter sur le gaz pour la transition énergétique. Parmi les participants à l’événement de mercredi figuraient le secrétaire général de l’OPEP Mohammad Sanusi Barkindo, Jennifer M Granholm, secrétaire à l’Énergie du département américain de l’Énergie, le ministre de l’Industrie et des Technologies de pointe des Émirats arabes unis, Sultan Ahmed Al Jaber, et le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud.

