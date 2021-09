L’opéra anglais en tournée abandonne la moitié de ses musiciens au nom de la diversité

La compagnie English Touring Opera a lâché la moitié de ses musiciens au nom de la diversité.

Un rapport suggère qu’au moins 14 musiciens ont été informés qu’ils ne seraient pas réservés pour la tournée ETO 2022. Beaucoup de ces musiciens étaient des membres de longue date de l’orchestre ETO. L’ETO dit qu’il donne la priorité à “une diversité accrue dans l’orchestre” qui est conforme aux “orientations fermes du Conseil des arts”.

L’Union des musiciens a publié une déclaration condamnant la décision de l’ETO.

“Le syndicat est consterné d’apprendre qu’un certain nombre de membres ont reçu une lettre d’ETO indiquant qu’ils ne seront pas réservés pour la tournée 2022”, indique le communiqué de MU. « Cela équivaut à près de la moitié de l’orchestre qui perd ses rôles. Beaucoup de ces membres jouent avec ETO depuis vingt ans ou plus et même ceux qui sont avec ETO depuis moins d’années sont restés fidèles à l’entreprise saison après saison.

“Alors que la MU loue les efforts pour accroître la diversité sur le lieu de travail, le syndicat est catégorique que cela devrait être réalisé de manière juste et légitime, et non en ‘licenciant’ la moitié d’un orchestre”, poursuit le communiqué. « Cela arrive à un moment particulièrement dévastateur pour la communauté des indépendants et les musiciens en général, avec tant de gens aux prises avec peu de travail et de revenus pendant la crise du COVID-19. »

L’English Touring Opera embauche ses musiciens à titre indépendant – ils peuvent donc être détachés d’une saison à l’autre. Cependant, bon nombre de ces musiciens qui ont reçu une lettre ont joué avec l’ETO pendant des années.

Le Conseil des arts a répondu à la controverse en déclarant qu’il n’avait pas conseillé à la compagnie d’opéra de licencier la moitié de ses musiciens pour accroître la diversité dans la musique classique.

“Nous n’avons pas demandé à l’English Touring Opera d’envoyer cette lettre”, a déclaré le Arts Council dans un communiqué. “Nous ne sommes pas en discussion avec ETO pour nous assurer qu’aucun critère de financement n’a été enfreint.”

ETO recrute une nouvelle série de 12 artistes pour la tournée du printemps 2022. « Suite à une récente série d’auditions, nous sommes impatients d’accueillir 12 nouveaux artistes dans notre orchestre indépendant. Nous espérons que vous accueillerez ces musiciens dans vos villes et que vous apprécierez les qualités musicales qu’ils apporteront à cette production », a déclaré l’ETO dans un communiqué.

L’English Touring Opera a remercié ses musiciens de longue date qu’il vient de licencier au milieu d’une pandémie. “Nous voulons les remercier pour les saisons qu’ils ont tournées avec la compagnie et pour les contributions collectives qu’ils ont apportées au succès d’ETO au fil des ans”, indique le communiqué.