L’opérateur de Crypto Ponzi écope de sept ans de prison

L’opérateur de Crypto Ponzi condamné à sept ans de prison. Qin a trompé les investisseurs alors qu’il utilisait les investissements des clients pour financer son style de vie somptueux.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a condamné Stefan Qin, un opérateur de crypto Ponzi à 90 mois de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir dupé des investisseurs sans méfiance à hauteur de 100 millions de dollars.

Qin, un ressortissant australien, exploitait deux fonds d’investissement en crypto-monnaie (Virgil Sigma et VQR) avec les deux sociétés dont le siège est à New York. Les deux sociétés exploitaient un crypto Ponzi alors qu’elles collectaient de l’argent auprès des investisseurs et parient sur des stratégies de négociation d’arbitrage.

Il a présenté les entreprises comme « neutres sur le marché », ce qui signifie que la volatilité du marché numérique n’expose leurs clients à aucun risque.

Selon un communiqué du DOJ, l’une des sociétés, Virgil Sigma, n’a réussi à ne pas réaliser de bénéfices en un mois depuis le début de ses activités en mars 2017.

Le forçat qui gardait un contact étroit avec ses clients l’a utilisé comme stratégie de vantardise et a toujours vanté le succès de ses fonds d’investissement. Son opération était si propre qu’elle a atteint les pages du Wall Street Journal après que Virgil Sigma ait généré un rendement annuel de 500 % en 2017.

Cependant, sa couverture a été détruite après que les investisseurs ont finalement découvert que ses stratégies n’étaient rien de plus qu’un moyen déguisé pour lui de détourner des fonds et de faire des investissements non autorisés avec les fonds des clients.

Qin a utilisé les investissements du client pour financer son style de vie coûteux, comme louer un luxueux appartement penthouse à New York et manger des repas coûteux. Il a également utilisé une partie substantielle du capital des investisseurs pour effectuer des allocations dans d’autres entités qui ne sont pas liées aux crypto-monnaies.

Outre une peine de sept ans de prison, le DOJ a également ordonné que ses fonds d’investissement cessent leurs activités et qu’il renonce à près de 55 millions de dollars des fonds volés.

Un autre opérateur de crypto Ponzi écope de 15 ans de prison

Les cas d’investissements cryptographiques Ponzi sont devenus courants récemment, le DOJ devant régler de nombreux cas récemment.

Un autre opérateur de crypto Ponzi qui a été récemment condamné est Roger Nils-Jonas Karlsson, qui résidait en Suède. Il a été envoyé en prison pendant 15 ans après avoir attiré plus de 3 500 personnes dans un plan d’investissement Bitcoin frauduleux.

Il a assuré aux investisseurs que leur investissement cryptographique était entre de bonnes mains. Cependant, il a utilisé le fonds pour s’enrichir et acquérir un complexe en Thaïlande, des condos luxueux et même un cheval de course. Sa peine a été réduite après qu’il a plaidé contre les accusations portées contre lui.