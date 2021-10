L’opérateur d’échange mondial Cboe s’apprête à acquérir Crypto Exchange ErisX

L’opérateur boursier mondial Cboe Global Markets, Inc. (qui détient le Chicago Board Options Exchange) a annoncé qu’il avait conclu un accord pour acheter Eris Digital Holdings, LLC (ErisX), qui « exploite un marché au comptant d’actifs numériques basé aux États-Unis, un bourse à terme réglementée et une chambre de compensation réglementée.

Dans un communiqué de presse conjoint, les deux sociétés ont mentionné que l’achat d’ErisX, qui a été fondé en 2018, permet à Cboe « d’entrer sur les marchés au comptant des actifs numériques et des produits dérivés via une plate-forme numérique développée avec des partenaires de l’industrie pour se concentrer sur une conformité réglementaire robuste, des données et la transparence.

Cboe dit qu’il vise à exploiter la partie crypto d’ErisX sous le nom de Cboe Digital. Il mentionne également qu’il bénéficie du « soutien d’un large éventail d’acteurs du marché, y compris des courtiers de détail bien établis, des sociétés de crypto-monnaies et des banques côté vendeur, qui devraient former un comité consultatif numérique chargé de conseiller Cboe sur l’évolution en cours. développement des marchés spot et dérivés d’Eris.

Il convient également de noter que Cboe Digital « a l’intention de développer et de distribuer des indices d’actifs numériques pour une utilisation potentielle dans la création d’ETP et d’autres opportunités de produits dérivés ».

Ed Tilly, président du conseil, président et chef de la direction de Cboe Global Markets, a déclaré :

« Nous pensons que notre acquisition d’ErisX, associée à une large participation et à un large soutien de l’industrie, nous aidera à apporter le cadre réglementaire, la transparence, l’infrastructure et les solutions de données des marchés traditionnels à l’espace des actifs numériques.

« ErisX a montré un engagement indéfectible à améliorer le trading crypto au comptant et sur dérivés, et je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons non seulement répondre à la demande croissante de solutions de trading institutionnel et de détail, mais aussi repousser les limites de l’innovation des actifs numériques et débloquer sa prochaine phase de croissance. »

Quant à Thomas Chippas, PDG d’ErisX, il a déclaré :

« Les produits dérivés sont un élément essentiel d’un marché numérique à grande échelle, et Cboe, en tant que l’un des plus grands opérateurs d’échange de produits dérivés au monde, dispose du réseau mondial de clients, des opérations internationales et d’une vision innovante pour non seulement développer ErisX, mais l’ensemble de l’espace des actifs numériques.

«Avec le soutien de Cboe et le réseau de partenaires de l’industrie, ErisX permettra aux entreprises nouvelles et établies d’offrir de manière conforme et en toute confiance des produits spot et dérivés de crypto-monnaie à leurs clients, faisant de notre marché d’actifs numériques transparent et fiable la destination de choix pour tout acteur du marché offrant un spot crypto. ou des services de négociation de produits dérivés aujourd’hui et à l’avenir.

Chris Isaacson, vice-président exécutif et chef de l’exploitation de Cboe, a déclaré :

« L’entrée de Cboe dans l’espace des actifs numériques est directement conforme à notre objectif d’exploiter des marchés mondiaux de confiance et inclusifs qui permettent aux participants de définir un avenir financier durable. Avec ErisX, en une seule étape, Cboe est capable d’entrer dans l’écosystème du spot, des données, des dérivés et de la compensation des actifs numériques.

« C’est maintenant le bon moment pour adopter pleinement et aider à définir cette classe d’actifs émergente, et Thomas, avec l’équipe de direction d’ErisX composée de vétérans de la finance et de la technologie, est la bonne équipe pour nous aider à apporter les avantages, la structure et la transparence de nos marchés de confiance à l’espace des actifs numériques.

Cette transaction devrait être finalisée au premier semestre 2022 (« sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles »).

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.