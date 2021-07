L’opérateur téléphonique El Corte Inglés est désormais une réalité : prix et tarifs | Industrie

Le nouvel opérateur espagnol fournira des services de fibre et de téléphonie mobile avec Grupo MásMóvil dans le cadre de la nouvelle stratégie d’El Corte Inglés visant à développer ses activités après la crise de la pandémie de coronavirus.

Après l’échec de la tentative de création de son propre opérateur en 2008, El Corte Inglés semble aujourd’hui avoir réussi, non sans efforts.

Son opérateur a été baptisé Sweno et il vient grâce à la collaboration nécessaire de Grupo MásMóvil, l’un des géants des télécommunications en Espagne.

Bien que la nouvelle du lancement ait été donnée en mars dernier, maintenant, le web vous permet déjà de contracter des tarifs avec des remises exclusives jusqu’à 100 euros. Ci-dessous, nous détaillons quels tarifs et quels prix sont ceux qui seront lancés chez l’opérateur El Corte Inglés.

Tarifs mobiles :

Pas de data et appels illimités : 12 euros par mois 20 Go et appels illimités à 20 euros par mois 40 Go et appels illimités à 30 euros par mois Data et appels illimités à 30 euros par mois les trois premiers mois, 35 euros par mois par la suite .

Tarifs fibre et mobile :

Fibre 300 Mbps + 20 Go data + appels illimités pour 54 euros par mois Fibre 600 Mbps + 40 Go data + appels illimités pour 55,2 euros par mois les six premiers mois, 69 euros après 1 Gbps fibre + data illimité + appels illimités pour 71,2 euros par mois les six premiers mois, 89 euros après

Tarifs fibre optique et fixe uniquement :

300 Mbps : 37 euros par mois 600 Mbps : 47 euros par mois 1 Gbps : 57 euros par mois

Avec ces prix, la société El Corte Inglés se positionne comme un autre Low Cost Bien que la concurrence qu’elle a actuellement ne soit pas seulement moins chère, elle est également déjà établie avec un bon réseau de clients.

Sweno devra se vanter d’un service technique et d’un service client s’il veut se démarquer, profitant de la bonne réputation qu’a toujours eue El Corte Inglés.