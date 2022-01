L’opérateur visible à bas prix lance un programme d’essai gratuit pour iPhone utilisant eSIM

Visible, la filiale à bas prix de Verizon, est devenue une alternative populaire aux États-Unis aux trois grands opérateurs pour les utilisateurs d’iPhone au cours des dernières années. Dans une nouvelle annonce cette semaine, Visible facilite l’essai de son service sur iPhone avant de s’engager à changer définitivement. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Visible a annoncé que les clients potentiels peuvent désormais obtenir un essai gratuit de 15 jours de Visible exclusivement sur iPhone. Semblable au programme T-Mobile Test Drive lancé l’année dernière, Visible adopte la technologie eSIM pour ce nouvel essai.

Grâce à ce programme, Visible vous donnera un numéro de téléphone d’essai et un accès complet au réseau de l’entreprise pour la période d’essai de 15 jours. Vous pourrez également continuer à utiliser votre numéro de téléphone et votre forfait de données actuels tout en testant Visible via cet essai eSIM.

Visible espère que le fait de permettre aux clients de tester facilement son réseau à l’aide d’eSIM leur montrera que son réseau est aussi bon que celui de la concurrence.

En fait, il est important de garder à l’esprit qu’en tant que filiale de Verizon, Visible opère sur les réseaux 4G LTE et 5G de Verizon. Ses plans, cependant, sont généralement beaucoup plus abordables que ceux de Verizon et d’autres transporteurs. Le forfait standard de Visible coûte 40 $ par mois et comprend « tout illimité » ainsi que la connectivité 5G.

Si vous décidez de passer à Visible après l’essai de 15 jours, vous aurez la possibilité soit de transférer votre numéro existant de votre opérateur actuel, soit de conserver le numéro Visible qui vous a été attribué pendant l’essai.

Au lancement, Visible rend ce programme d’essai gratuit disponible exclusivement sur les iPhones prenant en charge la technologie eSIM. Cela inclut l’iPhone SE 2020, l’iPhone XR, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, tous les modèles d’iPhone 11, tous les modèles d’iPhone 12 et tous les modèles d’iPhone 13.

Vous pouvez commencer dès aujourd’hui en vous rendant sur le site Web de Visible.

