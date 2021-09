L’opération Crystal Guard de Rainbow Six Siege est en ligne sur le serveur principal

La nouvelle opération Crystal Guard de Rainbow Six Siege Year 6 Season 3 est désormais disponible sur le serveur principal après une période de tests. Cette nouvelle opération fait connaître le premier opérateur transgenre, Osa, un ingénieur militaire originaire de Croatie.

La nouvelle mise à jour de la saison est importante et apporte quelques remaniements des cartes Coastline, Bank et Clubhouse et un nouveau Battle Pass. Il apporte également de nombreux changements d’équilibrage aux opérateurs tels que Twitch, Iq, Mute et Fuze. En plus de ceux-ci, d’autres nouveaux changements seront introduits qui apporteront des changements à la façon dont l’armure et la santé sont affichées dans le jeu.

Opération Crystal Guard : Détails

Le nouvel opérateur Osa fait partie de l’équipe d’agents de Kali Nighthaven. Son gadget est le Talon-8 Shield qui est transparent et pare-balles et peut être porté par Osa ou déployé sur les sols ou les cadres de fenêtres, lui donnant une ligne de vue protectrice.

Ses options d’armes principales incluent le 556xi et le PDW9 tandis que son secondaire comprend le PMM. Ses options de gadgets secondaires incluent Smoke Grenade et Claymore et elle est une opératrice à deux armures et à deux vitesses.

Le nouveau Crystal Guard Battle Pass apporte de nombreux nouveaux skins et récompenses au jeu et son achat débloquera également Osa. Le Battle Pass a 100 niveaux et 133 récompenses et est au prix de 1400 crédits R6 pour le débloquer juste au niveau 1, et 2400 crédits R6 (Rs 1,399) pour débloquer obtenir le Battle Pass avec 10 niveaux.

Il n’y a pas une seule carte qui a été retravaillée cette fois, mais des portions de Bank, Coastline et Clubhouse ont été retravaillées pour améliorer l’équilibrage, la destruction de l’environnement, la propagation du son et l’éclairage. La banque est l’une des plus anciennes cartes de Rainbow Six Siege et est restée en grande partie intacte au fil des ans.

La personnalisation d’élite a été ajoutée au jeu et les joueurs peuvent désormais équiper n’importe quel couvre-chef d’un uniforme d’élite et n’importe quel uniforme d’un couvre-chef d’élite tant qu’ils appartiennent tous les deux au même opérateur. L’armure de l’opérateur a été convertie en santé (HP). Trois opérateurs d’armure ont 125 HP, deux opérateurs d’armure ont 110 HP et un opérateur d’armure a 100 HP.

L’éclairage de la jante de l’adversaire a été introduit pour garantir que le joueur puisse identifier les ennemis. Les joueurs obtiendront désormais un score d’élimination lorsqu’un adversaire qu’ils ont abattu est tué et les joueurs qui tuent un adversaire abattu n’obtiennent qu’un score d’assistance.

Twitch a vu une refonte où elle a maintenant un drone standard pendant la phase de préparation et Shock Drones Shock Drone est équipé pendant la phase d’action. Le Shock Drone peut désormais sauter et tirer des lasers qui détruisent les appareils adverses au lieu de les désactiver.

Le gadget Détecteur électronique d’IQ peut désormais identifier et envoyer un ping aux appareils électroniques à travers les murs, y compris ceux détenus par les opérateurs. Le perturbateur de signal de Mute est désormais sphérique au lieu d’être cylindrique. La charge à fragmentation de Fuze peut désormais être déployée sur des surfaces renforcées, mais prend plus de temps à se déclencher. Il y a également des changements dans la détection du flash et Blitz G52-Tactical Shield, Ying’s Candelas et Stun Grenades fourniront un étourdissement complet mais pour des durées variables en fonction de l’exposition.

En plus de ceux-ci, il y a d’autres changements d’équilibrage mineurs pour d’autres opérateurs ainsi que des corrections de bugs, des changements de confort des joueurs et des changements de santé du jeu. Tous ceux-ci peuvent être trouvés sur le blog d’Ubisoft ici.