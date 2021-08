L’opération Cyclone boucle la boucle – les médias occidentaux ignorent le rôle de la CIA dans la montée des talibans ⋆ .

de Gavin O’Reilly, Le Duran :

Depuis lundi dernier, les médias internationaux se sont concentrés sur une histoire qui a réussi à faire sortir Covid des gros titres ; la prise de la capitale afghane Kaboul par les forces talibanes et l’exil ultérieur du président Ashraf Ghani aux Émirats arabes unis, à la suite d’un accord de retrait signé par les États-Unis et les talibans qui devrait être pleinement mis en œuvre d’ici la fin août, date du départ des dernières forces américaines restantes la nation déchirée par la guerre.

Au cours de la semaine dernière, des images émouvantes d’Afghans désespérés s’accrochant aux avions de guerre américains au départ pour tenter d’échapper au nouveau régime théocratique de l’Émirat islamique d’Afghanistan ont rempli les écrans de télévision du monde entier, et il y a eu beaucoup de débats dans les médias occidentaux sur les droits des femmes sous le nouveau régime, l’augmentation du nombre de réfugiés que la situation semble devoir créer et la compétence de l’administration Biden pour gérer le retrait.

Il y a également eu beaucoup de débats dans les médias commerciaux occidentaux pour savoir si l’invasion de l’Afghanistan par les États-Unis à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, qui a conduit au renversement de la direction du pays, alors taliban, s’est avérée être un effort finalement infructueux, avec peu ou pas de preuves produites au cours des 20 dernières années pour lier les talibans, voire des Afghans, aux attentats – une critique bienvenue de l’impérialisme américain par les médias occidentaux, bien qu’elle se soit sensiblement arrêtée avant aborder le rôle de la CIA et du MI6 en permettant finalement aux talibans d’accéder au pouvoir en premier lieu.

En 1979, au plus fort de la guerre froide, l’Est et l’Ouest étaient engagés dans une bataille pour empêcher leurs idéologies opposées du communisme et du capitalisme de libre marché de s’installer dans leurs sphères d’influence respectives ; avec l’Afghanistan, une nation auparavant amie de l’Occident, étant passé sous le contrôle du PDPA (Parti démocratique du peuple d’Afghanistan) aligné sur Moscou à la suite de la révolution Saur de 1978, un plan a rapidement été élaboré par l’administration américaine de l’époque de Jimmy Carter, aux côtés de Le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, pour promulguer un changement de régime dans le nouvel État socialiste.

L’opération Cyclone verrait à la fois la CIA et le MI6 armer, financer et entraîner des militants islamistes, y compris ceux qui adhèrent à l’idéologie wahhabite ultraconservatrice soutenue par l’Arabie saoudite, connue sous le nom de Moudjahidine, dans le Pakistan voisin, avec l’intention de les envoyer mener un ‘ guerre sainte » contre les « communistes impies » d’Afghanistan ainsi que leurs alliés soviétiques qui étaient intervenus à la demande de Kaboul pour tenter de renforcer le gouvernement de gauche de leur État client.

De 1979 jusqu’au retrait soviétique en 1989, la CIA fournirait un financement annuel de plus de centaines de millions de dollars à leurs mandataires moudjahidines – une augmentation constante depuis l’élection de Ronald Reagan en 1981, qui invitait tristement les dirigeants moudjahidines au bureau ovale. en 1985, dans un mouvement similaire au discours de Margaret Thatcher « Hearts of the free world » au groupe sur la frontière Pakistan/Afghanistan en 1981.

Le gouvernement socialiste d’Afghanistan, gravement affaibli par les effets de l’opération Cyclone et du retrait soviétique, resterait en place pendant encore trois ans avant d’être remplacé par l’État islamique fondamentaliste religieux d’Afghanistan, qui à son tour serait renversé et remplacé par les ultraconservateurs. Mouvement taliban en 1996 – dont les dirigeants avaient reçu un soutien militaire et financier des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans les années 70 et 80 dans le cadre de l’opération Cyclone.

