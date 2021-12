L’opération de cadeaux de Noël enrégimentée de Queen’s voit le personnel se préparer neuf mois à l’avance | Royale | Des nouvelles

La reine passera Noël avec Charles et Camilla à Windsor

Sa Majesté a confirmé cette semaine qu’elle ne passerait pas la période des fêtes à Sandringham East à Norfolk. Cela survient au milieu des inquiétudes concernant la nouvelle souche de coronavirus Omicron, qui a vu le nombre de cas monter en flèche ces dernières semaines. Elle passera plutôt la journée au château de Windsor, où elle a passé une grande partie de son temps tout au long de la pandémie de coronavirus.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, passeront la journée avec elle, tandis que la princesse Anne ne pourra pas faire le voyage après que son mari, Sir Timothy Laurence, ait été testé positif pour COVID-19.

Le prince Andrew et le prince Edward pourraient rejoindre la reine le jour de Noël, mais leur présence n’a pas encore été confirmée publiquement par les responsables du palais.

Ce sera également la première fois que la reine passe Noël sans le prince Philip en 73 ans après son décès en avril de cette année.

La famille royale a de nombreuses traditions au moment de Noël, la plupart d’entre elles tirées de centaines d’années de monarchie.

Reine : le monarque oblige son personnel à choisir son cadeau neuf mois à l’avance (Image : GETTY)

Coronavirus : elle a annulé la plupart de ses fonctions publiques ces derniers mois en raison de la pandémie (Image : GETTY)

D’autres, cependant, semblent être des ajouts plus récents.

L’un – la manière dont la reine organise les cadeaux pour son personnel royal – a été exploré par le vétéran observateur royal gallois Brian Hoey.

Écrivant dans un article pour Wales Online, il a révélé la manière brutalement réglementée dont les membres du personnel reçoivent leur cadeau de Noël annuel.

Les travailleurs peuvent choisir leur propre cadeau – avec quelques conditions appliquées.

Le premier obstacle qu’ils doivent franchir est d’être au service royal depuis plus d’un an.

JUSTIN: À l’intérieur d’Anmer Hall – Le Noël « chaleureux et invitant » de Kate et William

Prince Philip : ce sera la première fois que la reine passera Noël sans Philip en 73 ans (Image : GETTY)

M. Hoey a noté: « Ensuite, ils ne peuvent rien avoir – comme pourrait le dire le prince Charles – » au-dessus de leur station « .

« Cela signifie que le personnel le plus junior peut avoir un cadeau d’une valeur de 28 £, augmentant d’année en année jusqu’à un maximum de 35 £.

« Il y a un valet de pied de longue date qui est là depuis 28 ans et il collectionne un service de table. Jusqu’à présent, il n’a pu obtenir qu’une tasse et une soucoupe ou une assiette chaque année et il m’a dit qu’il pense qu’il en aura pour terminer 40 ans pour obtenir l’ensemble complet.

« Puis la semaine avant Noël, pour terminer la mascarade, ils se sont tous rassemblés dans l’un des appartements d’État au rez-de-chaussée du palais pour recevoir leurs cadeaux de la reine.

A NE PAS MANQUER

Meghan révèle le respect que Harry a pour la reine dans un clip déterré [REPORT]

Le roi George V a failli contrecarrer le discours de Noël après une « réticence » [INSIGHT]

Carte de Noël de Meghan et Harry « Cela fait chaud au cœur de voir la famille ensemble » [ANALYSIS]

Sandringham: la reine suspendra sa visite à Norfolk pour la deuxième année consécutive (Image: GETTY)

Noël royal : membres de la famille à Sandrigham le jour de Noël 2017 (Image : GETTY)

« Cela est effectué dans un ordre de préséance strict avec les membres – secrétaires privés, gardien de la bourse privée, écuyer de la couronne et maître de maison – tous en premier.

« Ils sont suivis des Hauts Fonctionnaires – comptables et administrateurs – et des Fonctionnaires ordinaires – commis de bureau et attachés de presse – avec enfin l’Etat-Major fermant la marche.

« Ce sont les domestiques, les cuisiniers, les valets de pied, les femmes de ménage, les chauffeurs et le personnel extérieur qui travaillent dans le jardin et qui ne sont normalement jamais autorisés à entrer dans le Palais.

« Leurs noms sont appelés par le lord chambellan et ils s’avancent pour rencontrer la reine, qui leur remet leur cadeau.

Résidences royales : Sandringham est l’une des nombreuses résidences de la société au Royaume-Uni (Image : Express Newspapers)

« Ils la remercient en disant que c’est exactement ce qu’ils voulaient, sans même l’ouvrir.

« Bien sûr que si. Après tout, ils l’ont choisi eux-mêmes il y a neuf mois. »

Le personnel est également invité à la danse de Noël annuelle, mais n’y va que tous les deux ans car il est autorisé à amener un invité – mais tout le monde amenant un invité à la fois serait trop nombreux à loger.

Selon M. Hoey, la reine et Philip envoyaient 850 cartes à diverses personnes : chefs d’État, personnalités politiques, dirigeants du Commonwealth, amis et famille.

Cambridges : on ne sait pas encore si William et Kate accompagneront la reine le jour de Noël (Image : GETTY)

Mais ils ne se sont pas assis pour les signer ensemble.

Alors que la reine signerait le sien à bord du yacht royal pendant la croisière d’été, Philip les laisserait signer plus tard à Balmoral.

Pendant ce temps, la célébration de Noël traditionnelle et le déjeuner festif de la famille royale ont été annulés pour la première fois depuis des décennies l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Une cinquantaine de membres de la famille royale auraient dû assister au repas d’avant Noël, qui a également été annulé l’année dernière en raison de la pandémie.