L’opération de Jorge Martín est reportée, un doute sérieux pour Jerez

19/04/2021 à 13h30 CEST

Le portail motorsport.com a annoncé que Jorge Martín, victime d’une grave chute aux essais libres de Portimao samedi, ne sera pas opéré pour l’instant pour ses fractures à la main droite et que il manquera très probablement le GP d’Espagne, à Jerez, dans les quinze jours.

Tout était préparé pour que le pilote subisse une intervention chirurgicale à Barcelone ce lundi, mais les médecins ont reporté l’intervention et le garderont sous observation pendant 24 à 48 heures à la clinique Quirón Dexeus.

Le fort impact que le pilote a reçu sur la tête a déconseillé de le soumettre à une anesthésie générale aussi rapidement, et l’équipe dirigée par le Dr Xavier Mir a reporté l’opération, en principe, à mercredi, en attendant l’évolution dans les prochaines heures. .

Les blessures détectées lors des examens effectués par le personnel médical de l’hôpital de Faro a Martín, sont une fracture du premier métacarpien de l’index de la main droite et de la malléole médiale de la cheville droite, ainsi qu’une petite fracture dans le cinquième métacarpien de la main gauche. le

Le coureur madrilène, qui a débuté la saison en révélation ‘rookie’, avec pole et podium au GP de Doha, a ainsi coupé sa belle séquence et est pratiquement exclu pour la quatrième manche de la saison, le 2 mai à Jerez. Albert Valera, Le manager de Martín, a déclaré que «la chose la plus importante maintenant est que Jorge récupère. Ils doivent d’abord l’opérer et voir comment se déroule la postopératoire, mais nous ne sommes pas pressés, si nous devons attendre Le Mans (la prochaine course, le 16 mai), nous attendrons. Nous n’allons pas accélérer l’opération car nous sommes à Jerez, il faut d’abord qu’il se remette. Je vois très difficile, en ce moment, que je sois dans le Grand Prix d’Espagne, je l’ai presque exclu. Bien que dans ces choses, il n’y ait jamais rien de sûr à 100%.

Si l’absence de Martín à Jerez est confirmée, Ducati pourrait faire appel à son pilote d’essai, Michele Pirro, pour le remplacer lors de la première manche espagnole du championnat du monde.