L’Opération Pawan et les suites de l’Accord Indo-Sri Lanka Juillet 1987

L’Inde considère le Sri Lanka comme un pays ami et souverain, qui devrait être sensible aux intérêts de sécurité particuliers de l’Inde dans la région.

Par le colonel RS Sidhu,

Près de 34 ans se sont écoulés depuis la signature de l’accord Indo Sri Lanka du 29 juillet 1987, plongeant les forces armées indiennes dans le lancement de l’opération PAWAN au Sri Lanka, la première opération de maintien de la paix à l’étranger sous pavillon indien après l’indépendance. L’accord a été signé entre l’Inde et le Sri Lanka, deux puissances souveraines, et un assentiment implicite mais réticent d’une organisation non étatique, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), les seuls gardiens autoproclamés des Tamouls ethniques du Sri Lanka.

Près de quatre décennies plus tard, fournit une perspective historique adéquate pour étudier et évaluer les pertes et les gains des trois principaux partisans de l’Accord. Dans ce mémoire, nous examinerons l’Accord en soi et le jeu de l’Accord du point de vue des trois partisans.

L’Accord est le résultat d’un long processus de négociations diplomatiques entre l’Inde et le Sri Lanka.

TROIS SIDELIGHTS INTÉRESSANTS SUR L’ACCORD

Urgence explicite dans l’élaboration de l’accord Indo Sri Lanka

L’Accord est le résultat d’un long processus de négociations diplomatiques entre l’Inde et le Sri Lanka. Pour étayer cette observation, il suffit de lire la première phrase du paragraphe 2.15 de l’Accord, « Ces propositions sont conditionnelles à une acceptation des propositions négociées du 4.5.1986 au 19.12.1986… »

Pourtant, il affichait un sentiment d’urgence, implicite dans la deuxième phrase du même paragraphe de l’Accord, « … Les questions résiduelles non finalisées au cours des négociations ci-dessus seront résolues entre l’Inde et le Sri Lanka dans un délai de six semaines à compter de la signature de cet accord… “

La lecture du paragraphe 3 de l’Accord, « Cet accord et son annexe entreront en vigueur dès la signature », est également révélatrice de l’urgence, tout comme le sont les courts délais pour mettre en œuvre les résolutions politiques et militaires contenues dans l’Accord.

Ainsi, nous voyons une facette très intéressante de l’élaboration de cet accord. Il était en cours de négociation pendant une période prolongée de plus de sept mois, sinon plus, suivi d’un interrègne non enregistré d’un autre sur sept mois, suivi d’une signature littéralement du jour au lendemain de l’Accord, tout en étant un travail en cours !

Contradiction des militants tamouls étant une partie non-signataire de l’accord Indo Sri Lanka

Le paragraphe 2.9 de l’Accord enregistre « … Une cessation des hostilités entrera en vigueur dans toute l’île dans les 48 heures suivant la signature de cet accord. Toutes les armes actuellement détenues par des groupes militants seront remises… Le processus de remise des armes et le confinement du personnel de sécurité retournant dans les casernes seront achevés dans les 72 heures suivant l’entrée en vigueur de la cessation des hostilités.

Pourtant, les LTTE, le groupe militant tamoul dominant et les autres groupes militants tamouls n’étaient pas signataires de l’Accord. L’Accord est donc resté un document conclu entre deux États souverains, l’Inde et le Sri Lanka. Pourtant, il imposait à des tiers non souverains, mal définis, l’obligation d’entreprendre les actions décidées par les deux pouvoirs souverains exécutant l’accord.

Encore plus curieux est le paragraphe 2.14 qui enregistre « Le gouvernement de l’Inde souscrira et garantira les résolutions, et coopérera à la mise en œuvre de ces propositions. L’Inde acceptait l’obligation d’assurer le respect par les parties non soumises à sa juridiction souveraine et sans consigner leur consentement écrit.

Camoufler l’intervention indienne par le consentement manifeste du Sri Lanka

Le déploiement d’une force indienne de maintien de la paix (IPKF) au Sri Lanka découle du paragraphe 2.16 (c) « Dans le cas où le gouvernement du Sri Lanka demande au gouvernement de l’Inde de fournir une assistance militaire pour mettre en œuvre ces propositions, le gouvernement de l’Inde coopérera en accordant au gouvernement du Sri Lanka l’assistance militaire qui lui est demandée », et l’annexe 1, paragraphe 6, « Le président du Sri Lanka et le premier ministre de l’Inde conviennent également qu’aux termes du paragraphe 2.14 et du paragraphe 2.16(c) de l’accord, un contingent indien de maintien de la paix peut être invité par le président du Sri Lanka pour garantir et faire respecter la cessation des hostilités, si nécessaire.

Compte tenu de la toile de fond du processus de négociation qui a clairement indiqué la réticence du Sri Lanka et aussi des LTTE envers l’Accord, il est difficile de croire à la naïveté des négociateurs indiens, même avec le recul, d’offrir l’as clé de l’intervention militaire indienne soumise à l’invitation du Sri Lanka.

Voyant que l’Inde avait décidé d’employer sa puissance armée pour intervenir au Sri Lanka même en l’absence de l’Accord, et l’intervention passée en 1971 dans l’ancien Pakistan oriental dans des circonstances quelque peu similaires, cela reflétait une faible volonté géopolitique du gouvernement de l’époque. La demande officielle ultérieure du Sri Lanka de rappeler l’IPKF, et l’acquiescement de l’Inde, reflète également cette observation.

VICTOR, VAINCUS ET ILS ONT AUSSI COURU

Sri Lanka

D’un point de vue historique, le Sri Lanka apparaît comme le grand vainqueur. Elle a pu assurer la garantie de son unité et de son intégrité territoriale et influer sur la résolution du conflit ethnique dans le cadre de sa constitution. Plus important encore, la présence armée indienne au Sri Lanka était soumise à son consentement.

Le Sri Lanka a judicieusement utilisé le répit tactique que lui offrait la présence de l’IPKF dans ses provinces du nord et de l’est pour mobiliser ses ressources afin de décimer l’insurrection dirigée par Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) dans son sud. Par la suite, il a conclu un accord tacite avec les LTTE pour appeler au retrait de l’IPKF et s’engager dans des opérations conjointes pour anéantir les groupes militants tamouls concurrents qui soutenaient l’accord. Avec le retrait de l’IPKF, le Sri Lanka était libre de réarmer ses forces armées et, au cours de la décennie et demie suivante, a réussi à anéantir les LTTE.

L’unification des provinces du Nord et de l’Est, l’un des principaux éléments de l’Accord, a également été annulée par la déclaration de la Cour suprême selon laquelle la fusion était ultra vires de la constitution.

LTTE

Les LTTE se considéraient comme le seul représentant légitime des Tamouls du Sri Lanka et suivaient une idéologie absolutiste et totalitaire. Le partage de l’espace politique dans un système de gouvernance démocratique n’avait pas sa place dans le résultat stratégique prévu de leur lutte contre l’État du Sri Lanka. C’était la principale raison de son opposition à l’Accord qui promettait simplement une plus grande autonomie et la fusion des provinces du Nord et de l’Est à majorité tamoule, dans un large cadre démocratique en vertu de la constitution du Sri Lanka. Il était loin de répondre à leurs aspirations politiques d’une patrie tamoule indépendante au Sri Lanka.

Ses premiers succès tactiques contre des groupes militants tamouls rivaux, bien qu’avec le soutien actif des forces armées sri lankaises, ont induit un sentiment déplacé de supériorité dans sa force stratégique, ce qui a entraîné un dépassement stratégique lorsqu’il a assassiné avec succès l’ancien Premier ministre indien. Cet acte, d’un seul coup, lui a refusé la base de soutien logistique dans le sud de l’Inde, qui constituait l’épine dorsale de sa lutte contre le Sri Lanka. Sans soutien extérieur, c’était une proie facile pour les forces armées sri-lankaises réarmées et rajeunies, qui ont réussi à décimer complètement les LTTE en 2009 après une campagne prolongée et impitoyablement menée qui a conduit toute sa direction à subir un sort similaire à celui du JVP. .

Inde

La direction politique de l’Inde à l’époque et son établissement stratégique se sont révélés indécis et faibles. Il a été déjoué et manœuvré par les ruses stratégiques employées à la fois par le Sri Lanka et les LTTE.

Il a conclu l’Accord sans résoudre les contradictions inhérentes entre les intérêts politiques du gouvernement en place et les intérêts géopolitiques de l’Inde en tant qu’État.

Réitérer son soutien à l’unité et à l’intégrité territoriale du Sri Lanka et s’engager à résoudre le différend ethnique dans le cadre de la constitution du Sri Lanka, fournit la preuve la plus claire que l’Inde n’est pas intéressée à créer un État tamoul indépendant au Sri Lanka. Se référer au paragraphe 1.1 de l’Accord « Désireux de préserver l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Sri Lanka : » et le paragraphe 1.5, « Conscient de la nécessité de renforcer les forces contribuant à l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Sri Lanka, et préserver son caractère de société plurielle multiethnique, multilingue et multireligieuse, dans laquelle tous les citoyens peuvent vivre dans l’égalité, la sécurité et l’harmonie, prospérer et réaliser leurs aspirations : ».

De toute évidence, il percevait un État tamoul indépendant au Sri Lanka contre ses intérêts en raison d’une possibilité distincte d’alimenter les forces centrifuges dans son sud.

Il laisse donc la raison ostensive de la pression politique du Sud comme facteur moteur pour que le gouvernement indien s’engage dans la poursuite d’un accord qui n’était souhaité ni par le Sri Lanka ni par les LTTE, et une intervention militaire non dans l’intérêt de l’État indien.

Le retrait de l’IPKF a maintenant laissé l’Inde sans influence décisive sur le Sri Lanka pour remplir ses obligations non remplies en vertu de l’Accord.

Note de l’auteur

L’Inde considère le Sri Lanka comme un pays ami et souverain, qui devrait être sensible aux intérêts de sécurité particuliers de l’Inde dans la région.

Dans ce contexte, l’action du Sri Lanka consistant à accueillir une présence chinoise majeure au Sri Lanka en louant son territoire souverain à des sociétés chinoises de développement d’infrastructures et de ports et en modifiant sa propre constitution pour conférer une juridiction extraterritoriale à la Chine sur le territoire loué, ajoute une nouvelle dynamique à les relations géopolitiques entre l’Inde et le Sri Lanka.

D’un autre côté, le Sri Lanka est récalcitrant à s’acquitter de toutes ses obligations en vertu de l’Accord. Ceci est en contraste direct avec l’empressement dont il a fait preuve pour répondre aux sensibilités de la Chine, même dans la mesure où il a amendé sa constitution.

Il y a donc lieu pour l’Inde de protéger ses intérêts par une intervention plus énergique auprès du gouvernement du Sri Lanka. L’Accord est encore vivant et fournit à l’Inde un instrument idéal pour entreprendre des actions dans son meilleur intérêt national.

(L’auteur est un vétéran du régiment d’infanterie mécanisée de l’armée qui a servi pendant toute la durée de l’opération PAWAN de 1987 à 1990. Outre son expérience pratique des relations avec les LTTE dans le cadre d’opérations antiterroristes actives à Jaffna, il est également le auteur de deux livres, « Success from Being Mad » sur les entreprises entrepreneuriales d’anciens combattants et « Elephant on the High Himalayas » sur le discours de l’Inde et de la Chine. Il peut être consulté sur son BlogSpot valleysandvalour.blogspot.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.