Lopetegui à la recherche d’une “équipe complète”

09/05/2021 à 21:40 CEST

Marc Zapater

La technique Jules Lopetegui Il affronte sa troisième saison à la tête du Sevilla FC, après avoir remporté la sixième Ligue Europa pour l’équipe sévillane, 2-3 contre l’Inter lors de la saison 2019-20, et aussi la qualification pour jouer la phase de groupes de la Ligue des champions, après quatrième de la compétition nationale lors de la dernière saison de championnat.

Avec la nouvelle saison en cours et après la fermeture du marché d’été, l’entraîneur basque a accordé une interview à Diario de Sevilla, dans laquelle il a commenté différents aspects de sa vie personnelle et aussi ce qu’il attend du Sevilla FC cette saison 2021-22, déjà en hausse. à saisir.

Lopetegui sait que « chaque rival est un monde & rdquor; et que chaque match est différent, car il connaît aussi l’importance des joueurs à sa disposition, avec un effectif différent. Par conséquent, Séville doit “donner une solution aux problèmes que pose chaque match, être une équipe complète, une équipe qui doit répondre à chaque instant du jeu & rdquor; Lopetegui a commenté dans le Diario de Sevilla.

Malgré le fait que dans ce marché d’été on a beaucoup parlé de la sortie de Kooundé du club sévillan, finalement le joueur français est resté dans le Nervión. Pour Lopetegui, le défenseur “a décidé que c’était la bonne chose à faire sur la base de l’évaluation des offres qu’ils ont pu avoir & rdquor; et il espère qu’« il continue à grandir avec nous et, surtout, à performer, ce qui est le plus important & rdquor ;.

Le technicien a également eu des mots pour Luuk de Jong, ancien attaquant du stade Ramón Sánchez-Pizjuán et signature de dernière minute pour l’équipe dirigée par Ronald Koeman: « Il faisait partie de l’effectif et non plus, c’est une décision du club et nous lui souhaitons tout le bonheur du monde. Nous apprécions hautement le travail que Luuk a effectué à Séville, qui a été très important & rdquor;, a déclaré l’entraîneur d’Asteasu.