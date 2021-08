Lopetegui concentre “l’énergie” dans le Rayon car “le reste est secondaire”

14/08/2021 à 13:44 CEST

L’entraîneur de Séville, Julen lopetegui, a déclaré ce samedi qu’il concentrait toute son “énergie” sur le match contre le Rayo, une équipe qui visite le stade Ramón Sánchez Pizjuán dimanche le premier jour de la Liga Santander, et que “le reste est secondaire”, faisant allusion au fait que le gabarit est au milieu du processus de fabrication et a également connu une épidémie de covid-19 la semaine dernière.

“La compétition commence et c’est l’argument central, Rayo dans le match de demain”, a déclaré l’entraîneur de Gipuzkoan lors d’une conférence de presse en face à face au stade, la première de ce cours, dans laquelle il a souligné qu’il se concentre désormais sur « faire une bonne équipe pour demain et surmonter les difficultés pour affronter un adversaire compliqué comme le nouveau promu ».

Lopetegui Il n’a pas voulu se plonger dans les joueurs qu’il a pour dimanche, entre les problèmes de blessures et le covid-19 ou à cause du fait que la “concurrence commence avant la fermeture du marché”, alors il a souligné qu'”au 31 août avec ce que vous avez, vous travaillerez au maximum.”

L’entraîneur de Séville, demandé s’il pouvait anticiper les pertes face au Rayo, a insisté sur le fait que “demain vous verrez un peu ceux qui sont disponibles” et que “ceux qui sont là sont les plus importants, nous souhaitons aux autres un prompt rétablissement. font partie du travail.”

Il a également minimisé les températures élevées attendues à Séville dimanche pendant le match et a déclaré que “ça se joue avec 37 degrés, avec cinq en dessous de zéro, cela fait partie du football et nécessite de concourir sans regarder le contexte et les circonstances”.

Lopetegui Il a rappelé que l’important est de se concentrer sur Rayo “un bon rival, bien entraîné, très reconnaissable, agressif, courageux et avec beaucoup de vitesse”, et a souligné le retour des fans dans les tribunes, “qui est toujours une joie , même s’il est en moins grand nombre”.

“Quand je vois d’autres championnats avec des terrains pleins, deux larmes coulent. J’espère que les fans de Séville sont tous avec nous et j’espère qu’ils le seront bientôt”, a déclaré l’entraîneur basque, qui, comme lors de ses deux premières années à la tête de l’équipe, ne connaît pas les objectifs du plan pour cette campagne.

“Notre devise est, au lieu de faire des comptes, de nous battre pour les trois points demain, c’est notre énergie, il n’y a plus beaucoup de comptes. Il y a beaucoup de temps et nous devons essayer de former un groupe fort mentalement et une bonne équipe , a-t-il dit. .

LopeteguiInterrogé sur le départ de l’Argentin Leo Messi de Barcelone et du football espagnol, il a souligné que “ce n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui aiment le football que l’un des meilleurs joueurs de l’histoire quitte, mais les circonstances du football sont ce qu’ils sont”.