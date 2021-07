Lopetegui demande des transferts “avec ambition” à Monchi

13/07/2021 à 19:35 CEST

SF

La technique Julen lopetegui Il prépare sa troisième saison à Séville avec un effectif encore à définir, comme tous les clubs en raison des impératifs actuels du marché, et d’autant plus que l’Eurocup et l’America’s Cup viennent de se terminer, mais il est clair qu’ils affrontent il « avec plus d’enthousiasme s’il est possible qu’aucun & rdquor; et avec les exigences du club, de l’équipe et de lui-même.

S’adressant aux médias du club depuis la concentration à Algorfa, l’entraîneur basque a admis qu’à ce stade de la pré-campagne, ils « aimeraient avoir plus de joueurs & rdquor; dans le groupe, mais ils ont « établi un plan depuis longtemps & rdquor; et ils sont « conscients des difficultés que rencontre le marché, mais aussi que petit à petit & rdquor; atteindra “à ce point & rdquor; que « tous & rdquor; ils veulent « pouvoir affronter la saison qui s’accompagne des garanties d’être compétitifs & rdquor ;.

« Lorsque le reste des joueurs arrivera, nous chercherons cette homogénéité. En tout le monde, l’illusion de la pré-saison est perçue, et il est toujours bon que tout le monde vienne avec cette énergie, ce désir et cette ambition & rdquor;, a-t-il déclaré Lopetegui.

L’entraîneur a indiqué que l’arrivée du Serbe Dmitrovic, la seule signature à ce jour, augmentera la compétitivité dans l’objectif avec le Marocain Lier, un facteur très positif dans sa philosophie selon laquelle cela se produit dans toutes les positions « pour pouvoir faire face aux exigences d’un club comme Séville & rdquor ;.