Lopetegui : « L’équipe a faim »

01/06/2022 à 21:18 CET

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a déclaré ce jeudi, après avoir éliminé le Real Saragosse en seizièmes de finale de la Copa del Rey (0-2), que l’équipe qu’il dirige « a clairement faim », en plus « d’attitude et d’envie ». « .

Pour Lopetegui, ses joueurs ont « de la faim, de l’attitude et de l’envie », même s’il a précisé que, parfois, « avec ça ne vient pas », et il a rappelé que son équipe devra affronter Getafe dimanche en championnat avec de nombreuses victimes.

« On a pratiquement atterri aujourd’hui et demain on est déjà en pré-match », Lopetegui a souligné la situation que vit son effectif avec le calendrier après avoir disputé un match de coupe « dans un très beau contexte » pour les locaux, selon l’entraîneur basque, ce qui entraîne une « très grande » difficulté.

À cet égard, il a rappelé que dans cette compétition, dans laquelle ils ont affronté le Real Saragosse, une deuxième division, « Les premières équipes tombent constamment » et il a souligné que Séville a perdu « de nombreux footballeurs », comme Karim Rekik, absent à la dernière minute pour le match.

Suivez la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Concernant la fatigue que peut accumuler son équipe, deuxième de Ligue et je vis en Coupe et en compétition européenne, il a souligné que c’est « la conséquence de vouloir être dans autant de compétitions, ce que nous voulons tous ».