Lopetegui monte l’intensité dans une séance avec En-Nesyri et Koundé

22/10/2021 à 13:39 CEST

Le technicien de la Séville, Julen lopetegui, a dirigé une intense séance de travail ce vendredi pour préparer le match de dimanche prochain contre le j’ai soulevé dont la note la plus marquante a été la participation avec le reste du groupe de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri et la centrale française Jules Kooundé.

Après la séance de récupération hier après le match de Ligue des Champions avant le Lille Français, Lopetegui a travaillé aujourd’hui dans la ville sportive de sevillista avec tous les joueurs disponibles, y compris En-Nesyri, qui n’a pas voyagé sur les terres françaises alors qu’il s’était déjà entraîné avec le groupe, et Kooundé, qui l’a fait, même si cela a été exclu à la dernière minute.

Les évolutions des joueurs à l’entraînement, dans les images fournies par le Séville, permettent de voir l’évolution du Marocain, absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure musculaire, et Kooundé, avec une gêne au genou qui l’empêchait d’être en La France.

La seule défaite sûre pour le match contre Levante est le défenseur néerlandais Karim Rekik, qui a abandonné sur blessure à la 57e minute du match contre Lille, dans lequel le défenseur argentin a également été remplacé en raison d’un inconfort physique Marcos Acuña.

Lopetegui déclaré à la fin du match de Ligue des Champions qui espérait « gérer la situation » des blessés en défense « de la meilleure façon possible et chercher des solutions », après avoir perdu contre Rekik et pour les problèmes physiques de Acuna, en plus que Kooundé Il ne s’était pas « encore » remis de la blessure qu’il avait avec La France.

L’entraîneur basque dirigera une nouvelle séance demain pour peaufiner les détails du rendez-vous qui l’attend j’ai soulevé et plus tard, il comparaîtra devant les médias.