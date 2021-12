Lopetegui : "Nous nous sommes beaucoup battus et avons fait preuve de caractère"

Julen Lopetegui, entraîneur de Séville, a souligné le dévouement de son équipe et a jugé « dommage le but encaissé » lors du match nul 1-1 contre le Barça, car « il connaissait la puissance d’Araújo dans ce type d’action ». « Dans la seconde, nous nous sommes améliorés, nous les pressions, mais l’expulsion -de Jules Koundé- nous a obligé à prendre du recul quand on était mieux. Il y avait un autre match. L’équipe a fait un excellent travail contre une grande équipe, quelque chose qui doit être évalué de manière très positive », a ajouté Lopetegui lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur du Gipuzkoan n’a pas voulu influencer l’action qui a coûté le carton rouge au défenseur central français, qui « sait qu’il s’est trompé, qu’il s’est laissé emporter, qu’il a manqué de terrain ». En tout cas, il a indiqué que « c’est une question d’âge » et était « sûr que cela ne se reproduira plus, car Jules fait partie des joueurs qui apprennent ».

L’entraîneur sevillista a félicité l’équipe de jeunes Juan Luis Sánchez ‘Juanlu’ et Valentino Fattore Scotta, qui a fait ses débuts en championnat dans les dernières minutes, car « ils ont beaucoup aidé dans une situation très complexe », quelque chose qui « est de les féliciter. «

Papu Gómez : « Jusqu’à l’expulsion, nous les avions contrôlés »

Le milieu de terrain argentin de Séville Alejandro ‘Papu’ Gómez a regretté ce mardi « l’expulsion » de son coéquipier Jules Koundé, estimant que « jusque-là », son équipe « ne souffrait pas » et avait « contrôlé » l’équipe catalane. « Je pense que c’était un peu difficile après l’expulsion, mais nous avons joué un bon match. Koundé est déjà grand et va se critiquer, il sera sûrement en colère. Nous ne souffrions pas jusqu’à l’expulsion, nous les avions sous contrôle. C’est un dommage parce que nous voulions le gagner. . Nous allions bien », a déclaré Papu Gómez à Movistar.

Le footballeur de Buenos Aires a fait l’éloge de Barcelone en déclarant qu' »ils ont beaucoup de qualité et si la pression ne se relâche pas, il est normal que vous soyez en danger », notamment parce que « vous leur permettez des tirs à longue distance ». L’international argentin, qui a marqué le but dans une action stratégique, a expliqué que « ce matin, après avoir regardé quelques vidéos », le staff technique a pensé « qu’il pouvait y avoir un trou là-bas et il s’en est sorti parfait, rond ».

De son côté, le défenseur néerlandais Karim Rekik a qualifié le dernier match de l’année de « match très dur contre une grande équipe » et a regretté qu’il « ait été compliqué par l’expulsion », bien qu’il considérait que « le tirage au sort est juste », malgré cela « ils ont eu plus de ballon ». « Personnellement, je suis content du jeu de l’arrière gauche. J’ai essayé de tout donner sur le terrain. Maintenant, les vacances vont être bonnes », a conclu le footballeur d’origine tunisienne.

Araújo considère le match nul contre « un grand rival » « un pas en avant »

Ronald Araújo, défenseur uruguayen de Barcelone et auteur du but égalisateur, a estimé « un pas en avant » après avoir réalisé « un grand match contre un grand rival et sur leur terrain ». Araújo pense que les supporters du Barça étaient « supérieurs, surtout en seconde période, « et il a dit à Movistar après le match que c’était » dommage de ne pas avoir gagné « , même s’il a indiqué que « dans l’année « que son équipe termine » c’est bien d’être là. » Cela a été une très bonne première partie de saison, mais l’objectif est proche », a-t-il déclaré.

Le défenseur central uruguayen considère que le but de Séville, venu d’un corner, « était son mérite, qu’ils l’ont très bien fait », et que le but marqué par lui dans le match nul, également en corner, est « un jeu répété car ils défendent debout et dans la zone », mais « le rideau de Busi -Sergio Busquets- » a facilité leur tir. « Nous travaillons beaucoup sur le coup de poing. Ferrán -Jutglá- nous aide beaucoup, même si nous avons besoin d’un peu plus de but », a conclu Ronald Araújo.