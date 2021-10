L’opinion de Bad Bunny sur la critique de J Balvin du Latin Grammy

L’alliance entre Messi et Bad Bunny révolutionne les réseaux 0:43

(CNN espagnol) – Après la polémique entre J Balvin et Residente pour les nominations aux Latin Grammy, Bad Bunny avait aussi quelque chose à dire.

« Je peux comprendre un point de Balvin en ce sens que oui, peut-être, ils profitent de la popularité du genre reggaeton pour les audiences et devraient peut-être prendre davantage en compte les productions, les chansons qui sortent du reggaeton. Mais en même temps Je comprends René depuis longtemps et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d’accord avec lui », a déclaré le chanteur portoricain dans une interview radio à l’émission Alofoke Radio Show en République dominicaine.

Bad Bunny a expliqué que des artistes comme lui, ainsi que Balvin, Anuel ou Ozuna sont généralement dans tous les prix, donc les Latin Grammy Awards lui donnent une exposition et offrent « un équilibre » aux autres artistes et genres qui n’ont pas l’exposition. Et alors qu’il a montré son soutien à d’autres artistes, l’artiste reggaeton a déclaré que les nominations pour son album « The Last World Tour » étaient insuffisantes.

« Je pense que j’aurais dû recevoir un peu plus de nominations. Par exemple, Balvin a été nommé « Eau », c’est-à-dire que c’est lui qui était contrarié et qu’il a été nommé « Eau ». Je juge que les Grammys ne nomment pas « Water » ou les Nickelodeons », a-t-il déclaré.

Bad Bunny a conclu en disant que la meilleure chose à propos de la chanson « Agua » était. « Le plus c ***** de ‘Agua’ est le morceau que Tainy a fait, mais je ne le considère pas comme une chanson qui dit » diable, ça mérite un Grammy « », a déclaré le chanteur portoricain.

J Balvin n’a pas commenté la question.

Les deux musiciens ont fait plusieurs collaborations ensemble. Cet été, ils ont sorti « AM remix » avec Nio Garcia, et auparavant ils ont travaillé ensemble sur des chansons telles que « What do you feinte », « The song », « If your girlfriend leaves you alone », entre autres.

Une autre semaine dans laquelle Bad Bunny est la couverture 2:09

Le conflit viral entre Balvin et Residente

Fin septembre, le chanteur colombien Balvin (dont le nom complet est José Álvaro Osorio Balvín) a demandé aux membres du genre urbain de ne pas assister à la cérémonie du 18 novembre, quelques heures après que le Latin Grammy a annoncé les nominés pour l’édition 22 des prix. . Balvin a indiqué que la Latin Recording Academy ne les valorisait pas et qu’ils ne respectaient pas le genre urbain.

« Les Grammys ne nous valorisent pas, mais ils ont besoin de nous. C’est mon opinion et rien contre les autres genres car ils méritent tout le respect. Mais le truc est ennuyeux. Nous leur donnons une note mais ils ne nous respectent pas. (Pd . Je suis nominé pour Ne viens pas, je suis blessé) », a lu le tweet posté sur le compte officiel de J Balvin, qui a été supprimé.

Le commentaire de Balvin est devenu viral après que René Pérez Joglar, mieux connu sous le nom de Residente, a publié sur son IGTV une vidéo de près de 3 minutes dans laquelle il a répondu directement aux commentaires du Colombien. La vidéo Residente a ensuite été supprimée.

Balvin est nominé pour la 22e édition du Latin Grammy dans les catégories chanson de l’année et meilleure chanson urbaine avec « Agua » et une autre nomination dans la catégorie meilleure performance de reggaeton avec « Tu veneno ».

Message du garçon Josué Benjamin à J Balvin et Résident 1:33

Marysabel Huston-Crespo de CNN a contribué à ce rapport.