L’opinion de Lewis Hamilton sur les ailes de Red Bull “ne fait pas de différence”

Sir Lewis Hamilton a déclaré que son opinion sur la légalité des ailes arrière dites “courbées” de Red Bull “ne fait pas vraiment de différence”, et il concourra normalement ce week-end.

L’aileron arrière Red Bull, qui est censé « fléchir » au rythme pour permettre à la voiture de l’équipe d’avoir une vitesse en ligne droite plus élevée, a fait l’objet d’un vif débat en Formule 1 ces dernières semaines.

En conséquence, la FIA introduira de nouvelles mesures pour tester si les pièces sont légales ou non à partir du Grand Prix de France – ce qui est trop tôt pour faire la différence lors de la prochaine manche du Championnat du monde.

Le pilote Mercedes a précédemment déclaré qu’il pensait que la conception de leur aileron arrière donnait à Red Bull un avantage de temps de 0,3 seconde par tour au Grand Prix d’Espagne et, sur un circuit avec une ligne droite de 2,2 km comme Bakou, cet avantage de temps serait encore étendu.

Mais le champion du monde en titre préfère se concentrer sur les facteurs qu’il peut contrôler en Azerbaïdjan.

“Je pense que peu importe ce que je pense, cela ne fait pas vraiment de différence”, a déclaré Hamilton aux journalistes à Bakou. «Je ne cherche pas à faire les gros titres avec ça.

“J’en ai entendu parler, j’en ai parlé et le fait est qu’ils ont passé les tests qui sont donnés pour ce week-end, donc nous procédons comme les choses sont.

“Bien sûr, c’est un avantage dans les lignes droites, cela peut donner du bon temps, mais nous allons simplement essayer d’être le meilleur possible avec ce que nous avons et j’espère que l’avenir sera meilleur en termes de mesure de ce genre de choses. . “

Après un week-end décevant la dernière fois à Monaco, où Hamilton était devancé par son coéquipier Valtteri Bottas et sa stratégie de course n’a pas fonctionné comme prévu, les discussions sont devenues animées dans ses conversations à la radio de l’équipe.

Hamilton a été sauté après la seule série d’arrêts aux stands par Sebastian Vettel et Sergio Perez, tandis que sa tentative de contre-dépouille sur Pierre Gasly a également échoué, le laissant P7 à Monte Carlo.

Après avoir exprimé publiquement ses frustrations, le joueur de 36 ans est revenu sur ses critiques envers l’équipe et a assumé sa part de responsabilité dans le déroulement de la course.

“Je pense naturellement que dans le feu de l’action, vous ne dites pas toujours les meilleures choses”, a-t-il déclaré. « Je pense que les critiques constructives sont toujours une bonne chose, mieux dites à huis clos et c’est ce que nous avons fait.

«Je pense qu’il n’y avait personne à blâmer. Je faisais partie intégrante du processus de prise de décision, et après avoir regardé et analysé les choses, il y a des choses que j’aurais pu dire qui auraient eu un effet domino.

« Nous savons donc que nous aurions pu faire mieux et une course ne nous définit pas. Bien sûr, vous essayez toujours de faire mieux à l’avenir. Comme je l’ai dit, nous gagnons et nous perdons en équipe, nous allons donc aller de l’avant et espérer mieux. »

