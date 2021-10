L’opinion personnelle de la reine Elizabeth sur une grande question politique entendue

La reine Elizabeth II ne partage pas ses opinions personnelles avec le public, mais elle a été entendue partager ses réflexions sur le changement climatique cette semaine lors d’une conversation privée. Jeudi, la reine a été enregistrée en train de parler avec Camilla, la duchesse de Cornouailles et la présidente de Senedd, Elin Jones, du prochain sommet de la Cop26 à Glasgow et de la façon dont elle est « irritée » par le manque de progrès réalisés en matière de changement climatique.

« J’ai tout entendu à propos de Cop. Je ne sais toujours pas qui vient … aucune idée », a-t-on entendu dire la reine, rapporte le Telegraph. « Nous ne connaissons que les gens qui ne viennent pas … et c’est vraiment irritant quand ils parlent, mais ils ne le font pas », a-t-elle déclaré à propos des dirigeants mondiaux qui ne font pas leur part pour prendre soin de l’environnement. Jones a répondu: « Exactement, et c’est le moment de faire, et de regarder votre petit-fils à la télévision ce matin dire qu’il ne sert à rien d’aller dans l’espace, nous devons sauver la Terre. » La reine gloussa et dit : « J’ai lu à ce sujet !

Les commentaires non surveillés de la reine, qui resteraient normalement privés, ont été captés lors d’une diffusion en direct de l’événement. Elle était jeudi à Cardiff, au Pays de Galles, pour ouvrir le Senedd, le Parlement gallois.

Mercredi, le prince William a appelé les entrepreneurs milliardaires engagés dans le tourisme spatial. « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre », a-t-il déclaré dans une interview avec le journal télévisé de la BBC le jour même où William Shatner a volé à bord. L’origine bleue de Jeff Bezos.

Le prince William a également déclaré à BBC Newscast que son fils, le prince George, avait ramassé des déchets à l’école, mais qu’il était « confus » et « agacé » que les déchets réapparaissent sans cesse. « Et je pense que pour lui, il essayait de comprendre d’où tout cela venait. Il ne pouvait pas comprendre, il se disait : ‘Eh bien, nous avons nettoyé ça. Pourquoi n’est-il pas parti ?' » William a prévenu que ce serait le cas. un « désastre absolu » si George était obligé de suivre ses traces et de faire campagne sur les questions environnementales dans 30 ans.

Le prince William et son père, le prince Charles, devraient s’adresser aux dirigeants mondiaux lors de la Cop26, des experts suggérant que la présence de membres de la famille royale renforcera l’image de la Grande-Bretagne prenant au sérieux les discussions sur le climat. Les dirigeants mondiaux actuellement non attendus à la Cop26 incluent Vladimir Poutine, qui a déclaré qu’il pourrait ne pas y assister en raison de craintes concernant le coronavirus, bien qu’il ait insisté cette semaine sur le fait qu’il « participerait toujours aux travaux de la Cop26 ». Le Premier ministre australien Scott Morrison a révisé sa décision de boycotter le sommet et a confirmé qu’il y participerait. Xi Jinping, le président chinois, ne serait pas présent.