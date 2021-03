L’OPM demande à davantage de fonctionnaires de l’aider à gérer l’afflux d’enfants migrants à la frontière américaine ⋆ .

Alors que les États-Unis font face à une afflux de migrants le long de leur frontière sud, le Bureau de la gestion du personnel (OPM) demande aux employés du gouvernement de se porter volontaires pour aider à gérer l’afflux d’enfants étrangers non accompagnés qui franchissent la frontière américano-mexicaine.

«L’Office of Personnel Management (OPM) des États-Unis s’associe au ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour soutenir les efforts urgents de l’administration pour prendre en charge et placer les enfants non accompagnés qui sont entrés aux États-Unis par la frontière sud. HHS est à la recherche de candidats intéressés pour servir jusqu’à 120 jours de déploiement volontaire dans le cadre du programme HHS, Administration for Children and Families (ACF), Office of Refugee Resettlement (ORR), Unaccompanied Children (UC). OPM et HHS font appel à notre famille d’agences fédérales de fonctionnaires exceptionnels pour apporter leur soutien à cet effort humanitaire grâce à cette opportunité de détail », indique une note de service.

«Le Bureau de la réinstallation des réfugiés (ORR) a besoin d’employés civils actuels du gouvernement fédéral pour des détails de déploiement pouvant aller jusqu’à 120 jours afin de soutenir l’ORR dans les installations pour enfants non accompagnés. Les emplacements comprennent actuellement des installations le long de la zone frontalière du sud-ouest des États-Unis, en particulier à Dallas, San Diego, San Antonio et Ft Bliss. Les emplacements s’étendront à d’autres zones géographiques en fonction des besoins. Les détails impliqueront des contacts avec des enfants migrants et une variété d’autres entités fédérales et non fédérales, y compris éventuellement les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP), la Croix-Rouge américaine, l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et d’autres employés du HHS. Ceci est un détail remboursable. Le voyage, l’hébergement et les indemnités journalières seront fournis par ORR. Le détail n’est pas une opportunité de promotion », indique le mémo.

Fox News a rapporté qu’un porte-parole de l’OPM a déclaré: «Nous travaillons activement pour sélectionner, traiter et déployer ces volontaires tout en poursuivant nos efforts de recrutement et en explorant d’autres voies pour renforcer les ressources en personnel à la frontière.»

