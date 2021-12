L’Oppo Find N pourrait être le téléphone pliable que vous attendiez

Les téléphones pliables ont commencé à devenir un peu plus courants, mais il semble que la technologie ait encore un peu de chemin à parcourir. Si vous avez attendu que le téléphone pliable vous convainc d’acheter, alors le dernier est peut-être la voie à suivre. L’Oppo Find N est enfin là, apportant avec lui un superbe design pliable, et plus encore.

Le nouvel appareil a été lancé lors de l’Inno Day 2021 d’Oppo. Oppo dit qu’il est le résultat de quatre années de recherche et développement et de six générations de prototypes. Grâce à ces prototypes, Oppo a expérimenté une variété de conceptions de charnières, de matériaux d’affichage et de rapports d’aspect, pour construire ce qu’il pense être l’appareil pliable parfait en 2021.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Oppo Find N.

Conception

La chose la plus intéressante à propos de l’Oppo Find N est peut-être sa conception. L’appareil dispose d’un écran intérieur de 7,1 pouces et d’un écran extérieur de 5,4 pouces. Cela signifie que quelle que soit la façon dont vous utilisez votre téléphone, vous profiterez d’une belle expérience sur grand écran. L’écran intérieur a un rapport d’aspect de 8,4:9, tandis que l’écran extérieur a un rapport d’aspect de 18:9.

L’appareil se plie avec la nouvelle charnière Flexion d’Oppo, qui, selon Oppo, rassemble 136 composants lourds, avec une précision allant jusqu’à 0,01 mm. La conception de la charnière goutte d’eau résout également de nombreux problèmes associés aux appareils pliables. Par exemple, Oppo dit qu’il n’y a pas d’espace entre les deux appareils et que le pli est beaucoup moins visible. Nous devrons attendre et voir si cela est vrai, dans notre examen complet.

La charnière ne garantit pas seulement qu’il n’y a pas d’espace entre les écrans. Il permet également au téléphone de se tenir librement lorsqu’il est déplié, à n’importe quel angle entre 50 et 120 degrés. Oppo a peaufiné bon nombre de ses applications pour mieux fonctionner en mode autonome, et vous pouvez essentiellement l’utiliser comme un mini ordinateur portable dans ce mode.

L’écran flexible du Find N est construit avec 0,03 mm de « Flexion UTG » d’Oppo (verre ultra-mince). C’est bien moins que le 0,6 mm proposé par les smartphones classiques. Selon Oppo, l’écran peut être plié plus de 200 000 fois sans presque aucun pli. L’écran interne est un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz, et un échantillonnage tactile jusqu’à 1000 Hz.

Spécifications

Sous le capot, l’Oppo Find N n’est pas en reste. L’appareil est livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il dispose d’une batterie de 4 500 mAh et prend en charge la charge flash de 33 W pour obtenir jusqu’à 55% de capacité de batterie en 30 minutes et 100% en 70 minutes. Ce n’est pas mal, mais la capacité de la batterie n’est pas énorme, nous devrons donc attendre et voir à quel point elle fonctionne dans la vraie vie.

Caméra

L’Oppo Find N est également conçu pour offrir une expérience de caméra moderne. L’appareil propose un système de triple caméra avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels. Ce n’est pas une mauvaise configuration. Nous devrons attendre et voir comment la caméra fonctionne, elle devrait au moins être relativement polyvalente.

Le téléphone dispose de deux caméras frontales, une à l’intérieur et une à l’extérieur. Les deux sont de 32 mégapixels, ce qui devrait me convenir pour des prises de vue relativement détaillées.

Prix ​​et disponibilité

L’Oppo Find N sortira le 23 décembre 2021. Malheureusement, cependant, il ne sortira qu’en Chine. Vous ne pourrez pas mettre la main dessus aux États-Unis. Le prix de l’appareil n’a pas encore été révélé.