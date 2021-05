L’opportunité pour les actions IPOE reste la même

Capital social Hedosophia Holdings V (NYSE:IPOE) a soumis à nouveau son document de fusion S-4 à la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 avril. Plus important encore, pour les détenteurs d’actions IPOE, il semble que le vote en faveur de la fusion avec la fintech californienne SoFi devrait être bientôt disponible.

La SEC a récemment déclaré que les bons de souscription de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) devraient être traités comme des passifs et non comme des capitaux propres dans leurs bilans. Si elle est adoptée, les SPAC devront refaire leurs finances.

Comme Social Capital Hedosophia l’a tweeté le 22 avril, il était en avance sur la courbe, refilant un S-4 modifié.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’action IPOE? Je vais jeter un coup d’œil.

Le bilan est un peu différent

Si vous regardez son bilan à la page F-3 de la S-4 déposée, vous verrez une ligne dans les passifs courants intitulée «Passifs liés aux bons de souscription» et une valeur de 99,3 millions de dollars. Cela représente 78% de son passif total.

Si vous passez à l’amendement n ° 3 de sa S-4 déposé le 31 mars, vous verrez que l’actif total de 806,1 millions de dollars est le même dans les deux cas. Cependant, vous verrez également que son passif total n’était que de 28,4 millions de dollars. Les 99 millions de dollars supplémentaires et la variation faisaient partie des 772,7 millions de dollars d’engagements au titre des capitaux propres.

Lors du reclassement, les engagements au titre des capitaux propres ont chuté à 673,4 millions de dollars et le poste passif des bons de souscription a été ajouté, compensant la différence des capitaux propres.

Il est à craindre que, puisque la plupart des SPAC ne sont audités que par deux cabinets (WithumSmith + Brown et Marcum LLP), les retraitements des états financiers prendront plus de temps qu’ils ne le devraient, ce qui pourrait nuire à la réputation des SPAC.

Personnellement, je ne le vois pas.

La ligne la plus importante du bilan pour les investisseurs est «Titres négociables détenus dans un compte en fiducie». Cela n’a pas changé. Dans les deux cas, il est de 805,2 millions de dollars.

Si une combinaison n’a jamais eu lieu et que IPOE a dû liquider son compte en fiducie et restituer des fonds aux actionnaires, cette ligne reste la plus importante. Les passifs de bons de souscription, comme indiqué à la page F-20 du nouveau dépôt, «sont évalués à la juste valeur à la création et sur une base récurrente, les variations de juste valeur étant présentées dans la variation de la juste valeur des passifs de bons de souscription dans l’état consolidé des résultats. . »

À certains égards, il est similaire aux changements survenus il y a quelques années avec la comptabilité à la valeur du marché. Sur la base des nouvelles règles, Warren Buffett a conseillé Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) aux actionnaires de se concentrer sur le bénéfice d’exploitation, car son bénéfice déclaré augmenterait et diminuerait au cours des prochains trimestres en fonction de la valeur de son énorme portefeuille d’actions.

Cela ne devrait pas nuire aux actions IPOE à long terme

Le CFO Dive a récemment examiné le changement comptable mis en place pour les SPAC qui classe les bons de souscription comme des passifs plutôt que comme des capitaux propres. Le banquier d’investissement Harris Antoniades, directeur général de Stout, une banque d’investissement basée à Chicago, estime que la modélisation complexe requise pour évaluer les warrants rend le changement coûteux pour les sponsors de la SPAC en termes de temps et d’argent.

S’il s’agit d’un mandat simple, c’est un calcul très simple. Vous pouvez utiliser un calcul Black-Scholes – également appelé solution de forme fermée. «Vous utilisez le prix de l’action, le prix d’exercice, la volatilité de l’action ordinaire et la durée du bon de souscription. C’est un calcul très simple.

Cependant, la plupart des SPAC ont un rachat automatique, ce qui nécessite un modèle complexe. Le prospectus de l’IPOE passe des paragraphes à discuter du rachat des warrants. Ces trois mots se retrouvent 37 fois dans le prospectus d’octobre 2020.

De toute évidence, le fait que Social Capital Hedosophia et SoFi aient été si prompts à reformuler les finances de l’IPOE suggère que les pouvoirs en place ne voient pas de problème avec le changement.

Historiquement, les SPAC n’ont pas été tenus à une norme plus élevée. La dernière décision de la SEC est un moyen pour elle d’exercer une pression sur ces offres de chèques en blanc sans avoir à les restreindre de manière plus substantielle.

En fin de compte, SoFi et Social Capital Hedosophia, pour reprendre une analogie avec le football, sont dans la zone rouge et prêts à marquer. Retenir sa fusion en raison d’un changement de comptabilité semble ridicule étant donné que la fusion créera une entreprise d’une valeur nette de 14,4 milliards de dollars sur la base de 865,1 millions d’actions en circulation après la fusion.

La ligne de fond

Bien qu’il soit probable que la SEC continuera à modifier les règles du SPAC pour s’assurer que les investisseurs ne sont pas emmenés chez les nettoyeurs par les sponsors du SPAC, SoFi et Social Capital Hedosophia ne doivent pas s’en préoccuper.

En fin de compte, SoFi est susceptible de devenir publique, ce qui signifie que, du moins pour les propriétaires d’actions IPOE, le changement comptable est beaucoup plus compliqué pour rien.

Quant aux SPAC qui ne sont pas encore devenus publics, ils devront soit accepter un examen plus approfondi de la part de la SEC, soit oublier leur inscription à une bourse américaine. C’est si simple.

Les SPAC légitimes n’auront pas de problème avec une norme plus élevée. Je le garantis.

