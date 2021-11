Le ministre du Bihar, Janak Chamar, a qualifié l’incident de malheureux, affirmant que seuls les pauvres périssent dans de tels incidents.

Au moins 24 personnes sont mortes au Bihar après avoir prétendument consommé de l’alcool illégal au cours des deux derniers jours lors de deux incidents distincts. Alors que divers reportages des médias ont évalué le nombre de morts à 24, le ministre du Bihar, Sunil Kumar, avait confirmé hier la mort de 21 personnes. L’incident s’est produit dans les districts de Bettiah et Gopalganj.

Le ministre du Bihar, Janak Chamar, a qualifié l’incident de malheureux, affirmant que seuls les pauvres périssent dans de tels incidents. « On peut voir un complot sous prétexte de fausse liqueur. Ceux qui en consomment sont pauvres. Lorsque des mesures sont prises et que des raids sont effectués, les faibles sont attrapés, les faibles meurent. C’est malheureux », a déclaré Janak Chamar.

Chamar a déclaré qu’il avait rendu visite à toutes les familles endeuillées et qu’il était en contact avec les autorités. « Nous avons rendu visite à toutes les familles endeuillées, les défunts ne peuvent pas être ramenés mais les gens prient pour ceux qui se battent pour leur vie dans les hôpitaux. Je suis en contact avec DM, SP et les officiers concernés. De telles choses se produisent, la peur de la police n’est pas visible », a déclaré Chamar.

Kundan Kumar, magistrat du district de West Champaran, a déclaré que la police avait vérifié les informations sur la mort de 8 personnes à Bettiah et que, à première vue, cela semble être dû à la consommation d’alcool contrefait.

Plus de 40 personnes ont perdu la vie au Bihar en raison de la consommation de faux liquide depuis janvier de cette année.

Le chef de l’opposition à l’assemblée du Bihar, Tejashwi Yadav, a cependant affirmé que plus de 50 personnes étaient mortes au cours des trois derniers jours. « Quand vous buvez la mauvaise chose, vous mourrez – Nitish ji. Plus de 50 décès sont survenus à cause de l’alcool falsifié au cours des 3 derniers jours uniquement sous le règne de ceux qui parlent d’interdiction. Le ministre en chef lui-même continue de menacer de donner une dure leçon aux ivrognes au lieu de prendre des mesures contre l’administration, la mafia et la police des passeurs », a déclaré Tejashwi Yadav.

« जब गड़बड़ चीज पीजियेगा तो आप चले जाइयेगा »- नीतीश जी पर बड़बड़ करने वालों के राज में विगत 3 दिनों में ही जहरीली शराब से 50 से अधिक मौतें हो चुकी स्वयं, , और तस्कर की बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते pic.twitter.com/56WTi9RCVR – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 5 novembre 2021

Partageant la vidéo sur Twitter, Tejashwi Yadav a déclaré : « Lorsque le ministre en chef donnait une conférence sur l’incident, deux camions d’alcool ont été récupérés dans l’école du ministre du BJP qui se tenait à côté de lui (CM). Il est également mentionné dans le FIR de la police. La police du Bihar n’a pas été en mesure d’arrêter le frère accusé du ministre jusqu’à ce jour. C’est la vérité de leur prétendue interdiction de l’alcool.

चीख़ों का गड़बड़ ADN वाली NDA सरकार और तीन नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। ! की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है अन्यथा खुली छूट है क्योंकि ब्लैक में मौज लूट है। pic.twitter.com/9Wz0WNuq81 – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 4 novembre 2021

Yadav a affirmé que plus de 35 personnes avaient été tuées hier. « En raison de la folie de quelqu’un, il y a une interdiction d’alcool sur papier au Bihar, sinon il est disponible en noir et il y a du butin », a déclaré Yadav.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.