L’opposition au nouveau mandat du vaccin Biden monte en flèche alors que 27 États se joignent au combat

Jusqu’à présent, 27 États ont déposé des poursuites contre l’administration Biden concernant le mandat du vaccin COVID-19 sur les entreprises privées de 100 employés ou plus.

Le mandat, qui est appliqué par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) du ministère du Travail, exigera des employeurs qu’ils s’assurent que tous leurs employés sont soit vaccinés avant le 4 janvier, soit testés chaque semaine et portent des masques. Si les entreprises ne respectent pas le mandat, elles pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 14 000 $ par violation.

Tous les États qui ont intenté des poursuites sauf un, l’Iowa, ont des procureurs généraux républicains. Le Kansas, le Kentucky et la Louisiane sont les trois seuls des 27 États à avoir des gouverneurs démocrates, et le gouverneur de l’Iowa est républicain.

Vendredi, la gouverneure démocrate du Kansas, Laura Kelly, a critiqué le mandat de vaccination du président Biden sur les entreprises privées, déclarant: «Bien que j’apprécie l’intention de protéger les gens, un objectif que je partage, je ne pense pas que cette directive soit la bonne ou la plus efficace. , solution pour le Kansas.

Kelly est prête à être réélue l’année prochaine, et son challenger du GOP est le procureur général de l’État, dont la campagne l’a appelée à attendre l’entrée en vigueur du mandat pour le critiquer.

Quant au gouverneur démocrate du Kentucky, Andy Beshear, il a déclaré qu’il ne savait pas si les poursuites intentées par l’État contre l’administration Biden concernant le mandat du vaccin étaient fondées, a rapporté le WDRB.

« Je ne connais pas les nuances de ce procès, mais en fin de compte, nous devons suivre la loi en tant qu’État, nous nous préparerons donc à nous y conformer », a déclaré Beshear.

Selon la porte-parole du gouverneur démocrate de la Louisiane, John Bel Edwards, il révise la « directive » et « continuera de veiller à ce que toutes les ressources de l’État soient disponibles pour aider les employeurs concernés par les exigences », a rapporté The Advocate.

Le gouverneur républicain de l’Iowa, Kim Reynolds, a publié une déclaration sur le procès qui se lit comme suit : « Je crois que le vaccin est la meilleure défense contre le COVID-19, mais je crois également fermement au droit des habitants de l’Iowa de prendre des décisions en matière de soins de santé en fonction de ce qui est le mieux pour eux-mêmes et leurs familles, et je reste déterminé à protéger ces libertés. Le président Biden devrait faire de même.

Le procureur général démocrate de l’Iowa, Tom Miller, a déclaré dans un communiqué qu’il intentait une action en justice à la demande de Reynolds, selon le Des Moines Register.

« Il est de mon devoir, en vertu de la loi, de poursuivre ou de défendre toute action en justice à la demande du gouverneur », lit-on dans sa déclaration.

La Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Sud, le Texas et l’Utah ont tous rejoint un procès devant la 5e Cour d’appel de circuit, qui a émis un blocage temporaire du mandat de vaccination, citant les «problèmes statutaires et constitutionnels potentiellement graves» soulevés par les plaignants. La Caroline du Sud relève de la juridiction de la Cour d’appel du 4e circuit et l’Utah relève du 10e Circuit.

L’Idaho, le Kansas, le Kentucky, l’Ohio, l’Oklahoma, le Tennessee et la Virginie-Occidentale ont déposé conjointement leur action en justice devant la Cour d’appel du 6e circuit. L’Idaho relève de la cour d’appel du 9e circuit, le Kansas et l’Oklahoma relèvent du 10e circuit et la Virginie-Occidentale relève du 4e circuit.

L’Indiana a annoncé qu’elle déposait sa plainte devant la 7e Cour d’appel du circuit.

L’Alaska, l’Arizona, l’Arkansas, l’Iowa, le Missouri, le Montana, le Nebraska, le New Hampshire, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming ont déposé leur plainte devant la 8e Cour d’appel. L’Alaska, l’Arizona et le Montana relèvent de la 9e Cour d’appel du circuit, le New Hampshire relève du 2e Circuit et le Wyoming relève du 10e Circuit.

L’Alabama, la Floride et la Géorgie poursuivent l’administration Biden devant la 11e Cour d’appel du circuit.