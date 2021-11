l’opposition est celle qui est « en faillite »

13/11/2021

Le à 17:44 CET

Juanma Romero

Pedro Sánchez a tiré une leçon de la course électorale fatidique de Madrid le 4 mai : en mentionnant tant à Isabel Diaz Ayuso et concentrer le coup sur elle, la présidente s’est refaite, il a victimisé et il chercha le corps à corps avec lui, ignorant son rival naturel, Ángel Gabilondo, le candidat socialiste. La cheffe du PP a débordé ses adversaires et laissé le PSOE dans les os, ce qui s’est même vu dépassé par Más Madrid avec 6 593 voix. Cette leçon est encore présente dans la tête de l’imagination de l’Exécutif, et c’est pourquoi ce samedi, en ouverture du XIVe Congrès régional du PSOE à Madrid (PSOE-M), il a évité d’affronter le président régional. Il ne l’a pas citée. Il a seulement cherché le clash avec Pablo Casado, qu’il a accusé de diriger une opposition très dure et peu constructive, qui ne reconnaît même pas que l’Espagne a surmonté le pire de la pandémie, ou que l’économie se redresse, encourageant l’image que le pays est. « En faillite« Pour Sánchez, ce qui est comme ça « en faillite », c’est le « sens de l’état de l’opposition ».

Le président a laissé ce message lors de l’inauguration du conclave de Madrid, au Centre des congrès du Nord du parc des expositions de la capitale, Ifema. Le leader a voulu couvrir le nouveau secrétaire général du PSOE-M, Juan Lobato, et que l’approbation du gouvernement et de la direction Ferraz a également été remarquée. Et c’est que le nouveau baron socialiste, vainqueur des primaires le mois dernier par 61,23% des voix des militants, est entré en scène ce samedi soutenu, en plénière, par jusqu’à cinq ministres —Félix Bolaños, Pilar Llop, José Manuel Albares, Margarita Robles et Isabel Rodríguez—, le chef de l’appareil fédéral du PSOE, Santos Cerdán, et la présidente du parti, l’ancienne ministre Cristina Narbona. Occupait également la rangée zéro, le délégué du gouvernement et qui deviendra sûrement le premier secrétaire général socialiste de la ville de Madrid, Mercedes González, qui fera vraisemblablement un tandem avec Lobato (lui, en tant que candidat régional, elle, en tant que candidate au conseil municipal ) aux élections de 2023. Tous deux ont la bénédiction de Ferraz. Il n’était pas parmi les invités, et c’était logique, Gabilondo lui-même, à deux doigts de devenir ombudsman.

« Je ne donnerais pas un tribunal à Ayuso, Pedro. Vous remplissez votre rôle institutionnel, mais cette dame n’a pas de mesure« , le secrétaire général de l’UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, a conseillé Sánchez. Le dirigeant syndical, l’un des actes d’ouverture de ce congrès, a verbalisé ce que beaucoup pensent dans le parti : que le président ne peut pas descendre dans la boue contre elle, car c’est ce qu’elle cherche, ne pas rendre compte de sa propre gestion dans la Communauté de Madrid pour alimenter son affrontement avec l’Exécutif, avec lui-même. C’est pourquoi Sánchez a complètement évité de s’adresser à Ayuso lors de son long discours aux délégués, une demi-heure Il a commencé à se revendiquer comme un « fier militant du PSOE-M« —Il s’agit de sa fédération, dans laquelle il a commencé sa carrière politique, en tant que conseiller à la mairie de Madrid—et reconnaissant que son parti a subi une « situation critique et complexe » lors des élections du 4-M, alors maintenant » il doit « Mais après quelques primaires régionales qui se sont transformées en un débat « rigoureux, serein, honnête, noble » entre les deux candidats, Lobato et le maire de Fuenlabrada, Javier Ayala, désormais le PSOE-M, estime-t-il, repart ». beaucoup plus fort et plus uni » dans un congrès que le nouveau dirigeant madrilène a défini comme « d’inflexion« Après des années et des années de galère. Parce que les socialistes ne touchent pas à la touche, ils ne gouvernent plus la région depuis 1995 et la capitale, depuis 1989.

La fédération subit une situation « critique » après le coup contre Ayuso sur 4-M. Trouvez maintenant votre chemin avec un leadership renouvelé

Sánchez s’est associé à la ronde de remerciements, a souligné à nouveau que le témoignage des anciens présidents José Luis Rodríguez Zapatero et Felipe González, et des anciens dirigeants Joaquín Almunia et Alfredo Pérez Rubalcaba – la justification de l’héritage socialiste qui était l’un des axes de la clôture de du 40e Congrès fédéral, le mois dernier à Valence—, tout comme Lobato le prend maintenant à ses prédécesseurs et, en particulier, à José Manuel Franco, qui a dû démissionner après près de quatre ans au pouvoir en raison de la débâcle de mai, et du président du manager qui dirige le PSOE-M depuis, son « ami » et député national Isaura Leal, également au premier rang ce samedi. « N’oublions jamais que l’instrument qui permet la participation politique et l’expression des la social-démocratie est la PSOE« , un point.

Face à la pandémie, nous donnons le meilleur exemple de ce que représente le patriotisme. 👉 #Avamos_ et s’il y a quelque chose qui fait faillite, c’est le sens d’état de l’opposition du PP et de l’extrême droite. 🌹 @sanchezcastejon au #CongresoPSOEM pic.twitter.com/HeyVgAdjla – PSOE (@PSOE) 13 novembre 2021

De là, il a passé en revue la gestion de son gouvernement, et s’est concentré avant tout sur la pandémie, en ce que près de 90 % de la population cible ont été vaccinés avec le calendrier complet, une étape rendue possible grâce à un État-providence que les socialistes ont mis en place, il rappelé, et aussi grâce à « l’engagement » des professionnels de santé et des citoyens. Immédiatement, Sánchez a lié la prédiction que Casado a faite dans une interview dans ‘El Mundo’ le mois dernier – « L’Espagne se dirige vers la faillite, nous sommes condamnés à sauver » -, qu’il a clarifié au Congrès mercredi dernier, lorsqu’il a admis qu’il y avait signes de reprise, quoique faibles. Déjà à la tribune, le président a martelé le chef du PP avec la même question qu’il a réitérée ce samedi : « L’Espagne est-elle en reprise ou est-elle en faillite ? Les données sont là, dans la vaccination, dans l’emploi, dans la croissance économique. L’Espagne va mieux, et je vous garantis que l’année prochaine Espagne sera encore mieux que nous ne le sommes aujourd’hui », a-t-il souligné, également pour contrer les prévisions moins optimistes données par différentes organisations, dont la Commission européenne, cette semaine.

« L’Espagne va mieux, et je vous garantis que l’année prochaine l’Espagne sera encore meilleure que nous ne le sommes aujourd’hui », souligne le président, malgré la révision à la baisse des prévisions

« S’il y a quelque chose qui fait faillite, comme on l’a vu durant ces 20 derniers mois de pandémie, c’est le sens d’état de l’opposition du PP et de l’extrême droite. C’est ce qui est en faillite », a-t-il ajouté. Il a fait valoir qu’il y a un an beaucoup de travailleurs étaient encore en emploi, qu’il n’y avait toujours pas de vaccin, et maintenant il y a un niveau d’emploi comparable à celui qui existait avant la crise financière de 2008. L’Espagne ça va mieux et l’année prochaine nous irons encore mieux », a-t-il ajouté, pour anticiper, comme il l’a fait mercredi dans l’hémicycle, que Noël prochain sera celui de la « reprise ».

Sánchez a opposé le style d’opposition du PP à celui du PSOE où il ne gouverne pas »,serviable et responsable« . Lobato, comme Juan Espadas en Andalousie, a proposé au PP de se mettre d’accord sur les budgets régionaux. Ils ont fait passer » les intérêts des citoyens avant les partisans. « Cela n’arrive pas en Espagne », a-t-il déploré, car le droit « est tellement l’habitude de se contracter et d’affronter « qui ne » célèbre pas « un »réussite collective« Comme la reprise économique ou le dépassement de la pandémie. Il s’est même « fermé » face à ces nombreuses personnes, alors qu’il y a un an il avait prédit la catastrophe, a-t-il poursuivi.

Le leader socialiste, comme il l’a fait dans tous ses discours depuis le congrès fédéral, a souligné la valeur de la réponse sociale-démocrate à cette crise : les politiques progressistes sont « plus équitables » et juste que les recettes néolibérales, et elles se sont également avérées « efficaces ». « Nous savons très bien pourquoi nous existons, quelle est notre raison d’être », a déclaré Sánchez, qui s’est préparé à passer en revue les étapes franchies par son exécutif : la mise en place du revenu minimum vital, la revalorisation des retraites – il n’est pas entré dans le débat. , désormais chaud, de l’allongement de la période de calcul et de la lutte avec Podemos -, de la loi logement, de l’augmentation du salaire minimum, de l’élargissement des droits et libertés (loi LGTBI, euthanasie…) ou encore des fonds européens.

L’Espagne va mieux, et l’année prochaine nous ferons encore mieux. ?? Mais nous avons une opposition habituée à se tendre et à se confronter. Cela ne célèbre même pas la stratégie de vaccination ou la reprise économique. 👉 Ni n’est là ni n’est prévu. 🌹 @sanchezcastejon au #CongresoPSOEM pic.twitter.com/NrhZ9AiFni – PSOE (@PSOE) 13 novembre 2021

Une force « essentielle »

Malgré la « colère », les « insultes et disqualifications » de la droite, qui a « utilisé la pandémie contre le gouvernement », « ces fonds arriveront et ils changeront l’avenir de notre pays pour le mieux « , a-t-il ajouté, prévenant que ceux » vont refaire des erreurs » sont les populaires « . Ils ont échoué, nous ne l’avons pas fait « , a-t-il présumé.

Le directeur général a insisté sur le fait qu’à l’heure actuelle, le « seule idéologie« Debout dans le système politique mondial, c’est la social-démocratie, il a signé que son exécutif est « exemplaire » (« contrairement à eux, qui quand ils gouvernent, sont corrompus »), dans une allusion implicite au PP madrilène, bien du ‘Gürtel Il a fait valoir que le PSOE fait de la politique d’une manière « différente », plus de dialogue, et qu’il est « le parti écologiste et féministe d’Espagne », un soulignement qui est également venu à l’esprit à l’occasion d’une journée de défense des « autres politiques »: le discours que les dirigeants de Compromís, Mónica Oltra, United We Can, Yolanda Díaz et Más Madrid, Mónica García, ont tenu à Valence.

La prochaine étape sera l’élection du nouveau chef de la ville de Madrid, un poste qui reviendra très probablement à la déléguée du gouvernement, Mercedes González

« La social-démocratie n’est pas qu’elle soit plus vivante que jamais, c’est qu’elle est plus nécessaire que jamais », a conclu Sánchez, évoquant la réflexion de Rubalcaba selon laquelle le PSOE est une force « essentiel« dans le système politique espagnol.

Mais les socialistes sont très affaiblis dans une région clé. Lobato a présenté la citation de ce week-end comme « le point de basculement congrès« . Le conclave pour » gagner Madrid « . » Le défi géant « , pour lequel il y a à peine 18 mois » 555 jours « , c’est de battre un PP très fort. Ils sont conscients que 2023 sera une année impossible, au cours de laquelle le PSOE aspire à reprendre sa position de deuxième force, et à partir de là, tentera d’attaquer la Communauté et la Mairie de Madrid en 2027. Ayuso et le maire, José Luis Martínez-Almeida , sont considérés comme intraitables.

Le socialisme est fondamental pour : Lutte pour le progrès social.

🌹 Défendre les droits en péril.

Atteindre l’égalité pour tous, quoi qu’ils pensent. 🗣️ @juanlobato_es dans le #CongresoPSOEM #Avangamos_ pic.twitter.com/mSTElpa5aM – PSOE (@PSOE) 13 novembre 2021

Le PSOE-M veut cependant faire passer le message que « a pris note« , selon les mots de Lobato. Qu’il veut » relancer le projet » pour Madrid maintenant que la fédération est pacifiée grâce aux bureaux de Franco, comme reconnu dans le parti. La première tâche sera de donner vie, immédiatement, à une nouvelle structure organique qui dirige le PSOE dans la capitale. Lundi commencera le processus d’élection du nouveau chef de la ville de Madrid, un poste qui assumera, s’il n’y a pas de surprises, le délégué du gouvernement, Mercedes González.

Trois femmes pour des postes clés

Le nouvel exécutif du PSOE-M, qui votera les 700 délégués ce dimanche (ce samedi en avait 614 accrédités, 87,71% du total), comptera vraisemblablement une quarantaine de personnes. Juan Lobato aura comme numéro deux, comme Secrétaire d’Organisation, Marta Bernardo (1966), actuelle Porte-parole socialiste pour l’éducation, la science et l’université à l’Assemblée de Madrid.

En outre, Tatiana Jiménez, conseiller à San Sebastián de los Reyes, deviendra le nouveau porte-parole de l’exécutif. ET Maria Sainz, vétéran de la médecine et président du groupe socialiste du district de Tetuán, sera le secrétaire à l’Égalité. Sainz est devenu un visage bien connu à la télévision, en particulier pendant la pandémie, en raison de son statut de spécialiste en médecine préventive et en santé publique.