L’opposition grandit alors que Biden pousse le programme d’endoctrinement raciste financé par les contribuables ⋆ .

Quelques semaines à peine après que le ministère de l’Éducation des États-Unis, soutenu par le président Joe Biden, a présenté une proposition de règle qui utilise le projet anti-américain 1619 et le harceleur Ibram X. Kendi pour guider ses critères de subvention fédérale pour l’histoire américaine et l’éducation civique, opposition au programme d’endoctrinement raciste croît.

En plus d’alléguer que les États-Unis sont remplis de «racisme systémique» qui ne peut être guéri que par une formation «antiraciste» qui identifie les Blancs comme des problèmes, le programme proposé utiliserait les fonds des contribuables pour promouvoir une version confuse de l’histoire américaine. qui se cache derrière les promotions de «diversité, identités, histoires, contributions et expériences de tous les élèves».

Les parents et les enseignants des écoles du pays sont confrontés à des progressistes déterminés à mettre en œuvre la théorie critique de la race dans les écoles, mais l’implication fédérale de Biden ajoute une toute nouvelle couche de problèmes pour certaines organisations et États qui seraient éligibles aux subventions pour l’éducation.

Peu de temps après l’ouverture de la règle aux commentaires du public, plus de 30 sénateurs du GOP ont envoyé une lettre au secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona lui demandant de retirer la proposition et d’investir dans des programmes d’histoire américains qui permettront aux générations futures de continuer à faire de notre nation la plus grande force pour bon dans l’histoire humaine.

«C’est le moment de renforcer l’enseignement de l’instruction civique et de l’histoire américaine dans nos écoles. Au lieu de cela, vos priorités proposées doublent sur des mots à la mode et une propagande qui divisent, radicaux et historiquement douteux », déclare la lettre.

Une lettre similaire appelant Biden à promouvoir la pensée critique et une éducation sans agenda provenait des républicains de la Chambre des représentants.

«L’Amérique n’est pas un pays raciste et nos impôts ne devraient pas être dépensés pour endoctriner nos enfants à croire ce mensonge», a déclaré le représentant Ken Calvert, l’un des signataires. «Les étudiants devraient apprendre l’histoire de manière factuelle, ce qui inclut bien sûr l’esclavage et la lutte pour les droits civiques des minorités. Ces chapitres épouvantables de notre histoire soulignent la nature imparfaite de notre pays. Notre chemin pour devenir une république plus parfaite doit faire en sorte qu’aucun Américain ne soit jamais défini uniquement par la couleur de sa peau. Nous devrions permettre à nos écoles locales d’enseigner à nos élèves comment penser de manière objective et critique, sans qu’une agence fédérale à Washington ne leur dise quoi penser. »

Le James G. Martin Center for Academic Renewal en Caroline du Nord est un autre groupe qui se prononce contre «l’attention presque exclusive de l’administration Biden sur la race dans le récit de soutien» et contre l’incapacité de définir des termes larges et radicaux.

«L’incapacité de fournir l’équité ou de suivre le décret du président Biden, l’utilisation d’œuvres discréditées et qui divisent dans le récit de soutien, l’incapacité à fournir des garde-fous pour la qualité de la recherche et les échecs à définir les termes et à rendre compte des niveaux de développement des étudiants sont tous fatalement. empoisonner cette priorité. C’est devenu une gêne et une distraction pour l’administration Biden. Je vous exhorte à le retirer », déclare la lettre à Cardona.

Déjà, les États prennent des mesures pour s’assurer que l’administration Biden, de plus en plus progressiste, n’imposera pas sa politique d’identité dans les écoles.

Au Montana, le procureur général Austin Knudsen «examine de près comment la règle proposée par l’administration Biden pourrait créer un« environnement hostile »basé sur la race dans les écoles du Montana en violation de la loi fédérale et de l’État.» La principale préoccupation de Knudsen est que la théorie critique de la race est «une idéologie raciste qui contredit directement les principes fondateurs de notre nation».

«Le Montana ne supportera pas un endoctrinement anti-américain qui transforme nos écoles en terrains d’entraînement pour l’activisme politique marginal et la violence», a conclu Knudsen.

La surintendante de l’instruction publique du Montana, Elsie Arntzen, prend également des mesures pour s’assurer que le programme raciste n’est pas mis en œuvre dans les salles de classe de l’État et que les parents sont conscients des dangers que représente la proposition fédérale de Biden.

«Nos écoles ne devraient pas enseigner des théories démystifiées qui tordent et déforment notre histoire, et des philosophies marginales que les Américains ont constamment rejetées», a écrit Arntzen. «J’ai entendu d’innombrables familles de tout l’État ces dernières semaines parler spécifiquement de ce que l’une de ces idéologies marginales – la théorie critique de la race – signifierait pour le Montana, et ce que cela signifierait pour leurs enfants. Ils craignent, à juste titre, que ce genre de réflexion puisse venir dans les salles de classe de leurs écoles, et ils veulent que leur voix soit entendue.

Le procureur général de l’Indiana, Todd Rokita, «évalue également les priorités proposées et leurs implications», mais n’a encore promis aucune action.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.