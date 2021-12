L’opposition manifeste contre la gestion de Peter Lim

11/12/2021 à 13:07 CET

La manifestation organisée contre la gestion économique et sportive des Pierre lim, le plus grand actionnaire de Valence, a commencé dans les rues de la ville avec la participation d’environ 10 000 personnes, selon des sources de l’organisation.

Convoquée conjointement par divers groupes, parmi lesquels l’Association des Peñas Valencianistas, Libertad VCF, De Torino a Mestalla, ‘It Must Be Love 86’, VCF Sud, Ciberche, ‘Últimes Vesprades a Mestalla’, ou Viachers VCF , la marche a la double devise ‘Lim go home’ (Lim go home) et ‘Per la dignitat del Valencia’ (Pour la dignité de Valence).

En plus de la banderole officielle, portée par des valenciens anonymes, des cris ont été entendus contre le président du club Anil Murthy et des chansons comme « We are, Valencia, we are ».

Des banderoles indiquant « Votre jouet est notre sentiment » et « Nous sommes les 99 % » ont également été affichées.

La manifestation a avancé du Paseo de la Alameda le long de la rue Armando Palacio Valdés et s’est ensuite dirigée vers le champ Mestalla par la rue Micer Mascó.