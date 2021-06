L’opposition soulève une contestation constitutionnelle de la loi salvadorienne sur le Bitcoin

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Les grands projets d’El Salvador visant à promouvoir l’adoption du Bitcoin pourraient changer si la loi Bitcoin du président Bukele s’avérait inconstitutionnelle devant les tribunaux du pays.

Un groupe de citoyens unissant leurs forces au parti politique, le Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), a déposé une plainte alléguant que le programme d’adoption de Bitcoin du président Bukele est inconstitutionnel.

Le législateur du FMLN Jaime Guevara a dirigé la mesure avec des citoyens, dont le plaignant Óscar Artero, qui qualifient la loi Bitcoin du pays de “manquant de légalité, de fondement, et n’a pas considéré l’importance et les effets néfastes que ladite loi causera au pays. » Selon une traduction approximative du média local El Mundo.

Guevara a affirmé que la plainte mettra à l’épreuve les magistrats nouvellement nommés de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice.

Le FMLN est arrivé troisième aux élections législatives de février avec près de 7 % des voix, tandis que les Nouvelles Idées de Bukele ont établi un avantage dominant avec les deux tiers des voix. L’Alliance républicaine nationaliste, arrivée en deuxième position, a obtenu près de 8 %.

L’avocat salvadorien Enrique Anaya a déclaré que la Maison présidentielle n’était pas claire sur la façon de mettre en œuvre la loi Bitcoin, qui a été approuvée le 9 juin, et soupçonne que les législateurs pourraient même avoir engagé le procès en interne.

Guevara a déclaré qu’il était « largement répandu » que la loi Bitcoin favorise l’agenda du président Nayib Bukele et de son Parti des nouvelles idées (nouvelles idées) au détriment de l’intérêt public, déclarant, décrivant le procès comme « représentant simplement le peuple ».

Une enquête auprès de 1 600 personnes menée par la Chambre de commerce et d’industrie d’El Salvador entre le 11 et le 15 juin a indiqué que plus de huit Salvadoriens sur dix n’accepteraient pas de recevoir des paiements et des salaires en Bitcoin. Le 16 juin, le ministre du Travail et des Affaires sociales d’El Salvador, Rolando Castro, a déclaré que le pays n’était pas encore prêt à adopter le Bitcoin pour le paiement des salaires.

En rapport: Steve Hanke prévient que BTC pourrait « faire complètement effondrer l’économie » du Salvador

Le plan d’adoption de Bitcoin a déjà été repoussé par la Banque mondiale, qui a refusé d’aider le pays dans sa transition, invoquant des “déficiences en matière de transparence et d’environnement” associées à l’actif numérique.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, même si la loi Bitcoin reste en vigueur, il existe encore de nombreux obstacles à une adoption généralisée par une nation entière en raison de ses limites d’échelle.

Au moment d’écrire ces lignes, les prix du Bitcoin avaient plongé de 7% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 32 800 $.