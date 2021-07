L’optimisation des maisons pourrait réduire de près de moitié les factures d’énergie

L’optimisation de la maison intelligente pourrait permettre aux ménages britanniques d’économiser en moyenne 49% sur leurs factures d’énergie annuelles, selon les résultats d’un essai Core4Grid2 soutenu et financé par le Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS).

L’essai Core4Grid2 a utilisé la solution d’optimisation globale de geo, combinée aux données des compteurs intelligents d’EDF. Ce faisant, elle a géré la production d’énergie solaire sur les toits et le stockage de batteries domestiques dans 24 maisons.

Le parcours a utilisé l’apprentissage automatique pour évaluer la meilleure utilisation des tarifs des compteurs intelligents et de l’énergie générée par la maison. La technologie utilisée dans l’essai a permis d’équilibrer l’énergie stockée et autogénérée avec l’énergie du réseau pour réduire les coûts énergétiques et les émissions dans les ménages.

Le déploiement des compteurs intelligents a un « immense potentiel »

L’essai Core4Grid2 a réuni Geo, le fournisseur d’énergie EDF, l’opérateur de réseau de distribution UK Power Networks, l’agrégateur d’énergie Upside Energy, les cabinets de conseil Cambridge et Everoze et le Housing Associations’ Charitable Trust.

Le procès a duré deux ans et s’est terminé en février de cette année. Il a montré le potentiel important de réduction des factures grâce à une optimisation intelligente, les ménages impliqués dans l’essai connaissant également une réduction de 14 % de leurs émissions.

Dans l’ensemble, l’essai a montré “l’immense potentiel du déploiement des compteurs intelligents en Grande-Bretagne”, selon le PDG de Geo, Steve Cunningham. Il a ajouté que l’essai “montre clairement comment les ménages peuvent activement – et automatiquement – réduire leur empreinte carbone, réduire leurs factures et en même temps, jouer un rôle essentiel dans la progression vers le zéro net”.

La bonne nouvelle est que de nombreux ménages bénéficient actuellement de compteurs intelligents. En mai de cette année, près de 25 millions de compteurs intelligents et de compteurs avancés avaient été installés dans des maisons à travers la Grande-Bretagne.

Aujourd’hui, grâce au succès de l’essai Core4Grid2, nous pouvons également voir comment les compteurs intelligents peuvent être liés à d’autres technologies innovantes pour réduire davantage les coûts pour les propriétaires et aider à lutter contre le changement climatique.

Réduisez vos factures d’énergie dès aujourd’hui

Les résultats de l’essai Core4Grid2 sont incroyablement prometteurs. Cependant, il faudra probablement plusieurs années avant que la technologie atteigne le marché de masse.

Cela dit, si vous cherchez à réduire vos factures d’énergie et à devenir plus écologique dans le processus, alors lancez une comparaison d’énergie en ligne dès aujourd’hui et passez à un fournisseur d’énergie verte. Bon nombre des meilleurs fournisseurs d’énergie du pays proposent désormais des tarifs verts et, en prime, ils sont généralement parmi les moins chers du marché. De plus, si vous n’en avez pas installé actuellement, la grande majorité des fournisseurs proposent désormais des installations de compteurs intelligents.

Pour effectuer une comparaison énergétique en ligne, il vous suffit de fournir quelques informations de base sur votre maison et votre consommation d’énergie. Vous verrez ensuite toutes les meilleures offres énergétiques de votre région auprès des principaux fournisseurs du Royaume-Uni. Pour affiner votre recherche, vous pouvez filtrer vos résultats afin de ne voir que les tarifs verts qui incluent 100 % d’électricité renouvelable.

Trouvez la meilleure offre énergétique pour votre maison

TechRadar s’est associé à MoneySupermarket pour vous aider à trouver les meilleures offres énergétiques dans votre région. Notre outil de comparaison d’énergie prend moins de cinq minutes à utiliser et pourrait vous faire économiser des centaines sur vos factures d’énergie. Économisez de l’argent maintenant