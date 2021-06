L’optimisme des analystes montre que l’action WEN n’est pas qu’un commerce de mèmes

Il y a des guerres froides et il y a des guerres commerciales — et puis il y a la guerre des sandwichs au poulet. C’est délicieux et excitant, et a un nouveau concurrent : Wendy’s (NASDAQ :LOUPE). Dans cet esprit, les investisseurs devraient sérieusement considérer les actions WEN comme un jeu prometteur sur la dépendance américaine à la restauration rapide.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Wendy’s s’en sort bien avec deux éléments de menu : son sandwich au poulet classique et son piquant Jalapeno Popper. Et si vous êtes avide de profits, l’action WEN a récemment atteint le statut de stock meme. En effet, il semble que, pour le meilleur ou pour le pire, le Reddit l’armée a jeté son dévolu sur Wendy’s.

Il n’y a rien de mal en soi à cela. Néanmoins, les investisseurs avertis devraient regarder au-delà des mèmes et voir ce que Wendy’s a vraiment à offrir.

Regard sur l’action WEN de plus près

La seule chose plus piquante qu’un Jalapeno Popper pourrait être un pop au prix de l’action. Nous avons observé l’un de ceux en stock WEN début juin, et c’était assez savoureux pour les gens du bon côté du commerce.

Voici les détails : les actions de Wendy s’élevaient à 23 $ lorsque l’action a soudainement grimpé à 29 $ le 8 juin. Le jour suivant, l’action a commencé à chuter et le 16 juin, elle était revenue à environ 23 $.

Les commerçants de Reddit ont peut-être été le catalyseur/les coupables. Par exemple, une affiche de Reddit intitulée Wendy’s « l’entreprise la plus mémorisée sur Internet si elle gagne du terrain alors, frénésie + rareté + faible volume signifie que des achats minimes pourraient faire grimper le prix rapidement ».

Cela ressemble à une recette pour une courte pression si j’en ai déjà entendu une. Sachez simplement que ces élans alimentés par les médias sociaux ne durent généralement pas longtemps. Comme nous l’avons vu, le stock WEN en est un parfait exemple.

Des données à savourer

Si vous souhaitez quelque chose de plus substantiel que la manie des mèmes, jetez un œil à ceci : Wendy’s verse un rendement de dividende annuel à terme de 1,7%. C’est un joli petit bonus pour les investisseurs axés sur le revenu. De plus, l’action WEN a un ratio cours/bénéfice sur 12 mois de 36. Cela indique une évaluation assez raisonnable.

Le menu suivant est un échantillon des statistiques de Wendy’s du premier trimestre 2021 :

Bénéfice net de 41,4 millions de dollars, ou 18 cents par action. C’est une amélioration considérable par rapport aux 14,4 millions de dollars, ou 6 cents par action, rapportés l’année dernière. Des revenus de 460,2 millions de dollars, dépassant facilement les 405 millions de dollars du premier trimestre 2020. C’est également mieux que les 444 millions de dollars prédits par la communauté des analystes. Bénéfice de 20 cents par action sur une base ajustée. L’estimation moyenne des analystes était de 15 cents par action. Les ventes mondiales à magasins comparables ont augmenté de 13 % par rapport à il y a un an.

De toute évidence, le sandwich au poulet de Wendy a été un succès.

Les analystes mordent dans l’action WEN

Certains analystes de renom sont prêts à ignorer les mèmes et à découvrir la proposition de valeur impressionnante de l’action WEN. Apparemment, Piper Sandler L’analyste Nicole Regan a réitéré une note de “surpondération” tout en attribuant aux actions un objectif de cours de 27 $.

« Les consommateurs ont presque basculé un interrupteur, notant que les canaux de vente passent du service au volant au restaurant. La plupart (sinon tous) les concepts sont partout », a expliqué Regan.

Côte nord l’analyste Jim Sanderson était légèrement plus ambitieux, faisant passer les actions de Wendy’s de “neutre” à “acheter” et émettant un objectif de cours de 30 $. Et avec l’objectif de cours moyen des analystes à 26,15 $, il est concevable que l’action WEN ait une marge de progression.

Pour autant que je sache, la foule des stocks de mèmes pourrait faire remonter le stock de WEN. Mais ces rassemblements peuvent être de courte durée. Après tout, de courtes pressions vont et viennent, et les foules peuvent être inconstantes. Une meilleure stratégie consiste à se renseigner sur Wendy’s et ses données en hausse sur les ventes et les revenus, puis de commander quelques actions – si vous êtes prêt.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.