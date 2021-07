L’optimisme est dans l’air au camp d’entraînement des Cowboys

Rien ne propage l’optimisme comme la combinaison de la météo estivale et du début des camps d’entraînement de la NFL. Mais il y a des raisons d’être optimiste à propos des Cowboys qui vont bien au-delà des cycles de battage médiatique typiques qui définissent les médias de la NFL à cette période de l’année.

Le camp 2021 de Dallas a débuté mercredi, l’équipe retournant à Oxnard, en Californie, pour la première fois depuis 2019 avec quelques nouveaux ajustements, y compris les hébergements du protocole COVID-19 (c’est-à-dire les journalistes socialement éloignés) et l’équipe Hard Knocks de HBO parcourant les locaux. Les choses peuvent ne pas sembler ou être totalement normales. Mais au moins le propriétaire Jerry Jones – perché mercredi aux côtés de l’entraîneur de deuxième année Mike McCarthy et du vice-président exécutif de l’équipe Stephen Jones lors de leur premier presseur de camp – a exprimé un espoir familier et sincère pour son équipe.

« J’ai eu beaucoup de gens qui m’ont dit que je suis naïf ou qu’ils ont dit ‘Il est naïf.’ Eh bien, c’est un monde magnifique », a déclaré Jerry Jones mercredi, s’arrêtant avec un sourire. «C’est un meilleur monde d’être naïf que d’être sceptique et d’être négatif tout le temps. Je fais de mon mieux, je pense, quand c’est plus positif. Et donc j’ai besoin qu’il soit prometteur. Et j’ai besoin que nous ayons un chemin à parcourir qui me pousse à faire des choses stupides, ou qui me pousse à faire des choses excessives qui parfois fonctionnent vraiment. Et c’est ainsi que j’ai joué les cartes.

Le quart-arrière Dak Prescott représente la principale raison d’optimisme de Dallas pour la nouvelle saison. Les Cowboys ont finalement signé un contrat record avec le joueur de 27 ans en mars, à la suite d’une négociation longue et ardue que le front office regrette. Après qu’une horrible blessure à la cheville a gâché l’année 2020 de Prescott, il a été limité par précaution pendant les OTA de cette intersaison, et il devrait participer pleinement au camp d’entraînement à partir de cette semaine.

“La façon dont nous avons abordé le programme intersaison était de le garder hors des exercices d’équipe”, a déclaré McCarthy. “Mais il participera aux exercices d’équipe [during training camp]. C’était vraiment le dernier obstacle à mon avis.

La production de Prescott au cours des dernières années, y compris la saison dernière, lorsqu’il menait la ligue dans plusieurs statistiques de passes lorsqu’il s’est blessé, a été suffisamment efficace pour inspirer confiance qu’il maintiendra son niveau de jeu élevé. Selon ESPN, Prescott se classe cinquième parmi les passeurs qualifiés de QBR depuis son entrée dans la ligue en 2016. De plus, le cerveau des Cowboys aime le leadership et l’implication de Prescott avec ses coéquipiers, qui sont restés constants même lorsqu’il a réhabilité sa cheville.

“Nous avons intensifié et fait de lui le joueur le mieux payé de la ligue pour une raison”, a déclaré Stephen Jones. «Je pense qu’il a des traits rares, rares, des traits de leadership, des traits gagnants. Il est unique.

Avec Prescott comme pièce maîtresse, il n’y avait guère besoin d’investissement en attaque pendant l’intersaison. La ligne offensive des Cowboys a été décimée la saison dernière, l’unité atteignant le bas de son tableau de profondeur pour des tronçons importants. Le chiffre d’affaires a sans aucun doute joué un rôle dans le fait que le porteur de ballon Ezekiel Elliott a connu la saison la moins productive de sa carrière, avec une moyenne de 4,0 yards par course et 1,9 yards avant le contact, selon Pro Football Reference. Si les plaqués Tyron Smith et La’el Collins restent en bonne santé tout au long de l’année, Dallas pourrait à nouveau se vanter d’avoir l’une des meilleures lignes offensives de la NFL, ce qui pourrait être de bon augure pour la production d’Elliott.

“L’année dernière a été difficile”, a déclaré McCarthy. « Ce n’est pas une excuse. Chaque année, vous êtes confronté à l’adversité en tant qu’équipe de football, à la fois personnellement et professionnellement. Et l’année dernière, nous sommes définitivement dans le haut de gamme. Donc on s’en sortira mieux. »

Les meneurs de jeu extérieurs de Dallas pourraient être prêts pour une énorme saison si Prescott et la ligne offensive restent en bonne santé. Amari Cooper, CeeDee Lamb et Michael Gallup forment l’un des trios de receveurs les plus talentueux de la ligue. Cooper vient de terminer sa troisième saison consécutive de 1 000 verges; Lamb impressionné par l’enregistrement de 74 captures, 935 verges et cinq touchés dans sa campagne recrue; et Gallup entre dans une saison contractuelle avec beaucoup à prouver. L’ailier rapproché Blake Jarwin revient également après avoir déchiré son LCA lors de l’ouverture de la saison 2020 des Cowboys, en s’associant à Dalton Schultz, qui a impressionné pendant l’absence de Jarwin.

Alors que l’offensive de Dallas a souffert de la malchance, la défense des Cowboys a simplement eu du mal à trouver une cohésion tout au long de la saison dernière, terminant 23e dans les cotes DVOA de Football Outsiders. Le jeune secondaire de Dallas a pataugé et sa ruée vers les passes n’a pas été dominante. En conséquence, les Cowboys ont agressivement poussé pour améliorer ce côté du ballon cette intersaison.

L’ancien entraîneur des Falcons Dan Quinn s’est joint à titre de nouveau coordinateur défensif de Dallas, remplaçant Mike Nolan. Les Cowboys ont utilisé huit de leurs 11 choix de repêchage sur des joueurs défensifs (y compris leurs six premiers choix), ajoutant certains des espoirs les plus reconnaissables de la classe 2021 au secondeur Micah Parsons, au demi de coin Kelvin Joseph et au secondeur Jabril Cox. Ces recrues rejoindront une unité défensive dirigée par des vétérans talentueux tels que les secondeurs Jaylon Smith et Leighton Vander Esch, et le lanceur de passes DeMarcus Lawrence. L’équipe pense également que Randy Gregory, un passeur de 28 ans, qui a été fréquemment suspendu pour violation de la politique de toxicomanie de la ligue, peut également être un contributeur clé.

“Nous avons beaucoup de choses dont vous pouvez faire de bonnes défenses”, a déclaré Jerry Jones. « Nous avons de la taille, nous avons de la vitesse. Nous avons des gens qui savent comment prendre ça, et souvent les trucs qui vont avec, c’est-à-dire l’inexpérience.

L’alignement de cette année a même fait penser à Jones aux années de gloire des Cowboys.

“Quand vous regardez nos 10-11 gars les mieux payés, ce sont des gars qui peuvent apporter une contribution majeure à cette équipe”, a déclaré Jones. « Nous avions une place centrale comme celle-là pendant ces années de championnat… pourtant, nous avons toujours eu de jeunes gars talentueux qui se sont présentés. Nous commençons à ressembler à ça quand vous regardez la composition de l’équipe.

Cela fait des décennies que les Cowboys ont connu l’apogée des années 1990, lorsque l’équipe a remporté trois Super Bowls en quatre saisons peu de temps après que Jones a acheté l’équipe en 1989. Mercredi, le joueur de 78 ans a parfois évoqué les stars de la franchise. , dont l’ancien entraîneur Jimmy Johnson, un intronisé au Temple de la renommée de 2021 qui a remporté deux titres (1992, 1993) avant que leur relation ne s’effiloche, et son remplaçant, Barry Switzer. Per Jones, Switzer voulait parler directement à Johnson et à Jones lors de son interview afin qu’il puisse leur demander : « Comment pourriez-vous foutre ça en l’air ? » Les Cowboys ont remporté un titre lors de la saison 1995 sous Switzer, mais n’ont pas avancé passé le tour de division depuis.

“Je n’ai jamais été capable de savoir pourquoi j’ai tout foutu en l’air”, a déclaré Jones mercredi.

Les Cowboys poursuivent la gloire passée depuis plus de 25 ans, n’ayant pas encore trouvé le moyen de revenir sur la plus grande scène de la NFL. Cependant, l’apparat qui y est associé – de la tenue d’un camp d’entraînement dans le sud de la Californie à l’accueil de plus de fans lors de matchs à domicile que toute autre équipe de la NFL la saison dernière à la présence de Hard Knocks – est un point de fierté pour Jones. “Je suis assez naïf pour croire que cela en dit long sur ce que nous sommes et pouvons être en tant qu’équipe de football”, a-t-il déclaré.

La direction des Cowboys convient que sa liste actuelle présente de nombreuses bases sur lesquelles s’appuyer, et la propriété pense que le personnel d’entraîneurs expérimenté de l’équipe (McCarthy et Quinn se vantent chacun de remporter le Super Bowl en tant que personnalités clés de l’entraînement) peut inculquer une culture gagnante. Cette saison fournira le premier aperçu clair de jusqu’où le régime actuel peut mener cette équipe de Cowboys, après que les choses se soient tellement effondrées la saison dernière qu’ils n’ont pas pu gagner un NFC East décevant.

McCarthy a déclaré que les choses se sont « nettement améliorées dans le domaine virtuel » lors de sa deuxième intersaison avec l’équipe. Les Cowboys ont déjà terminé huit installations, ce qui leur permet d’utiliser le camp d’entraînement comme une revue, en se concentrant plus tôt sur les représentations mentales et les situations de gestion de jeu.

“C’est comme la première année parce que nous arrivons à faire des choses pour la première fois”, a déclaré McCarthy. “Mais pour le climat dans lequel nous nous trouvons pendant l’intersaison, je pensais que nos joueurs l’avaient mis KO.”

Malgré la confiance dans la façon dont les choses se passent, aucune proclamation du Super Bowl n’a été faite mercredi. Jones a qualifié cela de “fait” qu’il “ferait tout ce que l’homme sait pour entrer dans le Super Bowl. … Il n’y a rien dans mon esprit qui puisse avoir une priorité plus élevée que cela.

Cela ne signifie pas que Jones veut être irréaliste quant aux attentes de Dallas. « J’ai toujours dû être pragmatique à la fin de la journée », a déclaré Jones, « car sinon, vous finirez par regarder à l’extérieur. »

