L’option d’accessibilité Forza Horizon 5 est essentiellement au ralenti

Cela signifie-t-il que je gagne si vous êtes au ralenti ?Image : Playground Games

Forza Horizon 5, le jeu de course en monde ouvert du développeur Playground Games, propose une pléthore d’options d’accessibilité. Cela inclut les ajustements de la taille du texte et les modes de daltonisme, ainsi que des interprètes en langue des signes à l’écran à venir. Mais saviez-vous qu’il existe également un paramètre pour modifier le temps de réaction ? Ou plutôt, il existe une option pour ralentir le jeu pour faire une telle chose.

Le streamer Twitch et défenseur de l’accessibilité Dylan « Rudeism » Beck, qui a expliqué à Kotaku comment il a battu Dark Souls III à l’aide d’un seul bouton, a mis en évidence le paramètre « vitesse de jeu hors ligne » dans Forza Horizon 5, une option qui joue le jeu au ralenti afin vous avez plus de temps pour réagir aux événements. Fondamentalement, à peu près tout ce qui vous entoure ralentit lorsque ce paramètre est défini sur 40 (le paramètre le plus bas de l’option): les voitures NPC, l’environnement de zoom, etc.

Lire la suite: Avant de commencer : cinq paramètres à modifier dans Forza Horizon 5

Il y a cependant deux mises en garde lorsque vous jouez avec ce paramètre :

La physique est préservée (donc si vous ne vous arrêtez pas, vous allez toujours planter), et il ne peut être utilisé que hors ligne (ce qui signifie que cela n’affecte pas l’audio du jeu)

Pourtant, comme l’a dit Rudeism dans un tweet de suivi, des options comme celles-ci sont une aubaine pour les joueurs handicapés qui pourraient trouver ce jeu ou d’autres (comme Dark Souls et l’intégralité des jeux de FromSoftware) « impossibles » en raison de limitations physiques.

Nous avons contacté Rudeism pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Lire la suite: 11 choses que j’aurais aimé savoir avant de lancer Forza Horizon 5

L’accessibilité est devenue un sujet brûlant ces derniers temps, avec des jeux copieux, tels que Celeste et The Last of Us Part 2, à la pointe du mouvement en plein essor. Forza Horizon 5 propose déjà un large éventail d’options pour adapter l’expérience à vos besoins spécifiques, et cela semble n’être que le début. Espérons que plus de jeux s’adapteront à cette tendance croissante à l’avenir.

G/O Media peut toucher une commission

13 $ de rabais

Nouveau Pokémon Snap – Nintendo Switch

La délicieuse suite que nous n’aurions jamais pensé voir

20 ans plus tard, nous avons enfin plus de contenu à explorer et 171 Pokémon de plus à prendre en photo pendant qu’ils dansent et mangent des pommes.