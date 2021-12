L’option Pokémon Go 120fps est désormais disponible sur iPhone 13 Pro/Max

Une option Pokémon Go 120fps est désormais disponible pour profiter des écrans ProMotion sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max.

Des fréquences d’images supérieures à 30 images par seconde sont également disponibles sur les iPhones plus anciens, mais dans les deux cas, vous devrez activer manuellement l’option…

The Verge a repéré la fonctionnalité dans une mise à jour et a noté qu’elle est désactivée par défaut.

Une nouvelle mise à jour de Pokémon Go pour iOS vous permet d’exécuter le jeu à des fréquences d’images plus élevées. Avec la version 1.191.0, la section « Paramètres avancés » de l’application comprend désormais une option qui se lit comme suit « Déverrouillez le taux de rafraîchissement natif de votre appareil pour des FPS plus élevés ».

Je l’ai essayé sur mon iPhone 13 Pro et cela fait une énorme différence. Pokémon Go n’est pas le jeu le plus compliqué visuellement, bien sûr, mais il y a beaucoup de défilement et de mouvements de caméra, et la réponse tactile plus fluide est bien meilleure lorsque vous alignez un lancer de pokéball avec votre doigt […]

La nouvelle fonctionnalité iOS ne se limite pas aux 13 Pro et Pro Max, qui sont les seuls iPhones avec des écrans «ProMotion» à 120 Hz. Je l’ai également essayé sur mon ancien 8 Plus et il est également possible de déverrouiller la fréquence d’images, bien que le processeur A11 vieillissant ne maintienne pas toujours une cadence constante de 60 images par seconde.

Niantic ne fait pas grand cas de la fonctionnalité; il est désactivé par défaut.