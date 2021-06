L’or afflue à nouveau dans les ETF ⋆ 10z viral

in

par Peter Schiff, Schiff Gold :

En 2020, les ETF adossés à l’or ont enregistré des entrées nettes d’or record. Les fonds ont ajouté près de 231 tonnes de plus en 2020 qu’au cours de l’année record précédente (2009/646 tonnes). Mais avec la baisse du prix de l’or et les investisseurs se tournant vers des investissements plus risqués à mesure que les économies s’améliorent, nous avons constaté des sorties nettes d’or des ETF au cours des trois derniers mois.

Cette tendance s’est inversée en mai alors que les fonds adossés à l’or ont globalement ajouté 61,3 tonnes d’or, selon les dernières données du World Gold Council.

Les actifs mondiaux sous gestion (AUM) s’élèvent désormais à 3 628 tonnes pour un total d’environ 222 milliards de dollars. C’est environ 9 % de moins que le sommet d’août 2020 de 240 milliards de dollars et 7 % de moins que le sommet d’octobre 2020 de 3 908 tonnes.

Le World Gold Council a déclaré que les entrées d’or dans les ETF le mois dernier reflètent l’intérêt croissant des investisseurs pour le métal jaune.

Nous pensons que cela est en grande partie dû à l’augmentation de la demande d’investissement avec la vigueur du prix de l’or, ainsi qu’à de nouvelles préoccupations inflationnistes sur le marché, à un dollar plus faible et à des rendements réels plus faibles.

Les fonds nord-américains ont ouvert la voie, ajoutant 34,5 tonnes d’or à leurs avoirs en mai.

Les fonds européens n’étaient pas en reste avec une collecte nette de 31,2 tonnes. Les fonds plus importants du Royaume-Uni et de l’Allemagne ont été les principaux moteurs des flux européens.

Les ETF asiatiques ont enregistré des sorties de 3,3 tonnes. La quasi-totalité des sorties asiatiques provenait de fonds chinois. Ce pays a connu une forte vigueur du marché boursier local. Même avec les sorties de fonds de mai, la croissance des avoirs en ETF sur l’or asiatique reste supérieure à 11% en 2021.

Les fonds cotés dans les « autres régions » dont l’Australie ont enregistré des sorties de 1 tonne.

Le WGC a énuméré plusieurs facteurs à l’origine de la récente vigueur de l’or.

Des anticipations d’inflation plus élevées L’affaiblissement du dollar américain Sentiment positif pour l’or et dynamique des prix.

Pour l’anecdote, certains facteurs de soutien supplémentaires comprennent :

Les prix de l’or rattrapent la force de la « reflation » d’autres matières premières. Forte demande de vacances en Chine et demande accrue de la banque centrale.

Les entrées d’or dans les ETF ont un effet significatif sur le marché mondial de l’or, poussant la demande globale à la hausse.

Il y a une différence entre investir dans des ETF adossés à l’or et l’or physique. En savoir plus ici.

Les ETF sont adossés à de l’or physique détenu par l’émetteur et sont négociés sur le marché comme des actions. Ils permettent aux investisseurs de jouer sur l’or sans avoir à acheter des onces complètes d’or au prix au comptant. Étant donné que leur achat n’est qu’un numéro dans un ordinateur, ils peuvent échanger leur investissement contre une autre action ou en espèces à peu près quand ils le souhaitent, même plusieurs fois le même jour. De nombreux investisseurs spéculatifs apprécient cette liquidité.

