L’or certifié “Ordinary Man” d’Ozzy Osbourne aux États-Unis

Ozzy Osbournele dernier album de l’année dernière “Homme ordinaire”, a été officiellement certifiée or le 9 septembre par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes supérieures à un demi-million d’exemplaires.

Les RIAA a développé son programme de prix d’or et de platine en 1958 pour honorer les artistes et créer une norme permettant de mesurer le succès commercial d’un enregistrement sonore. Le programme a déposé le disque d’or et officialisé la pratique de l’industrie consistant à remettre des prix aux artistes pour leurs réalisations en matière de ventes musicales.

Actuellement, le RIAA décerne un prix d’or pour 500 000 unités vendues, un prix de platine pour 1 million d’unités vendues et un prix de diamant pour plus de 10 millions d’unités vendues.

À l’ère du streaming, chaque vente d’album numérique permanent ou d’album physique compte pour 1 unité à des fins de certification, 10 téléchargements de pistes permanentes de l’album comptent pour 1 unité à des fins de certification et 1 500 flux audio et/ou vidéo à la demande de l’album compte pour 1 unité. Pour les chansons, 150 flux audio et/ou vidéo à la demande comptent pour 1 unité à des fins de certification.

Ozzy, qui a souffert de plusieurs problèmes médicaux l’année dernière, dont une chute, une opération au cou et une hospitalisation pour la grippe, a déclaré Divertissement ce soir que la fabrication de “Homme ordinaire” l’a aidé à faire face au fardeau émotionnel de son rétablissement. Le disque a été enregistré avec Andrew Watt après Ozzy précédemment collaboré avec le guitariste/producteur sur le Poste Malone chanson “Prends ce que tu veux”.

“Tout cet album est sorti de nulle part, et c’était tellement amusant” Ozzy mentionné. “C’était ce dont j’avais besoin pour me sortir de ma tristesse et de mon rétablissement.”

“Homme ordinaire” est sorti en février 2020. Enregistré à Los Angeles, le LP présente Watt à la guitare, Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) à la basse et Chad Smith (PIMENTS ROUGES PIQUANTS) à la batterie. Au-delà de la bande de base, “Homme ordinaire” dispose d’un who’s-who de Ozzy amis et collaborateurs, y compris Elton John, Poste Malone et Tom Morello.

Pour fêter l’arrivée de l’album, Ozzy est entré dans l’histoire en lançant une vente mondiale de tatouages ​​et un événement d’écoute d’albums. Tenue la veille de la sortie de l’album, Ozzy a présenté son nouvel album simultanément dans des salons de tatouage dans 57 villes du monde, ce qui en fait le plus grand événement de sortie d’album multi-villes de l’histoire du rock’n’roll. Plus de 3 000 fans dans le monde ont reçu des exclusivités Ozzy-des tatouages ​​inspirés créés spécifiquement pour l’événement d’une journée tout en écoutant l’album pour la première fois. Plus de 1 000 dessins de tatouage uniques ont été créés par certains des meilleurs artistes du monde, avec une portée sociale totale de plus de 20 millions.

