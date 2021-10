NŒUD COULANT‘s “psychosocial” a été certifié or au Royaume-Uni.

Pour obtenir une certification or pour un célibataire au Royaume-Uni, NŒUD COULANT a dû vendre 400 000 unités de la chanson.

Les certifications platine, or et argent décernées par le Industrie phonographique britannique en reconnaissance des jalons de vente ont inclus des données de streaming audio depuis juin 2015, avec 1 000 flux comptant comme une « vente ».

« psychosocial » est tiré de NŒUD COULANTl’album de “Tout espoir est perdu”, qui a été certifié disque d’or en septembre 2008, environ un mois après la sortie du LP.

La vidéo officielle de “psychosocial” a été téléchargé sur NŒUD COULANT‘s Youtube en octobre 2009 et a été vue 415 millions de fois.

NŒUD COULANTle dernier album de, “Nous ne sommes pas votre genre”, a été certifié argent au Royaume-Uni en décembre 2019 pour des ventes supérieures à 60 000 exemplaires.

Aux Etats-Unis, “Nous ne sommes pas votre genre” a vendu 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du palmarès Billboard 200. Sur cette somme, 102 000 étaient des ventes d’albums.

“Nous ne sommes pas votre genre”les ventes de aux États-Unis ont été stimulées par une offre de rachat de billets de concert/vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée de l’été 2019.

À la fin du mois dernier, NŒUD COULANT a lancé l’incarnation 2021 du “Knotfest Roadshow” avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 28 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle dans sa ville natale à Des Moines le 25 septembre et se terminera en Arizona début novembre.



