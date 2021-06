L’or c’est bien mais le Bitcoin c’est mieux ; déclare le gestionnaire de portefeuille de hedge funds

in

Troy Gayeski, co-CIO et gestionnaire de portefeuille principal chez SkyBridge Capital, est venu partager les perspectives haussières du fonds spéculatif sur Bitcoin (BTC). Dans une interview la semaine dernière, Gayeski a averti que même si l’or atteindra de nouveaux sommets l’année prochaine, les investisseurs à la recherche d’alternatives, surtout maintenant que les dettes mondiales continuent d’augmenter, devraient suivre la voie de la BTC. Selon Gayeski, BTC se ralliera comme de l’or malgré la tentative de la Réserve fédérale de réduire son achat.

Dans l’interview, Gayeski a déclaré que SkyBridge Capital, qui dispose d’environ 7,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), a l’intention de s’en tenir au Bitcoin et aux altcoins car ils ont plus d’avantages. Il a reconnu que le marché des crypto-monnaies est assez volatil. Cependant, il était ouvertement optimiste sur les crypto-monnaies, notant que la société pourrait capter un peu plus de jus du secteur qu’elle ne le ferait pour l’or.

Expliquant la confiance dans les crypto-monnaies, Gayeski a noté que le fonds BTC de SkyBridge s’est bien comporté bien qu’il soit assez nouveau. Selon lui, le SkyBridge Bitcoin Fund, qui a été lancé en décembre de l’année dernière, est en hausse de 51,2%.

L’or perd de son lustre pour les crypto-monnaies

Selon Gayeski, les investisseurs prennent des décisions sur la base des commentaires de la banque centrale américaine alors que l’inflation augmente après l’injection d’argent dans l’économie pour l’empêcher de s’effondrer à la suite de la pandémie de COVID-19. Outre l’inflation, cette mesure a également augmenté de manière significative la dette publique, un mouvement qui affaiblit davantage le dollar américain tout en poussant les investisseurs à rechercher des alternatives.

À la lumière de ces informations, Gayeski a déclaré :

“Toutes les alternatives à la monnaie fiduciaire, qui ont subi des corrections substantielles assez récentes, sont maintenant dans une bien meilleure position pour gérer cette éventuelle baisse et ralentissement progressifs de la croissance de la masse monétaire qu’elles ne l’étaient lorsqu’elles atteignaient des sommets plus élevés après des sommets plus élevés. “

Étant donné que le BTC et l’or ont subi des fluctuations folles cette année, les experts se sont demandé si la principale crypto-monnaie répondait à la demande d’or. Bien que l’or était sur le point de couler, il a changé de cap et a récupéré ses pertes pour l’année à ce jour. En revanche, BTC a culminé à 64 863,10 $ (45 760,92 €) avant de perdre 43,7 % de cette valeur pour changer de main à 36 530,25 $ (25 762,96) au moment de la rédaction.

Cette corrélation de prix a amené Citigroup à dire que l’or perd de son éclat face au BTC. Prenant une position neutre dans le débat, Goldman Sachs a déclaré que les deux actifs peuvent coexister car la popularité croissante du BTC ne met pas en péril l’or.

