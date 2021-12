L’or continue d’avancer avec l’omicron, la politique monétaire se profile

L’or a maintenu une avance, suivant les mouvements modestes du dollar alors que la politique de la Réserve fédérale continue de dominer les perspectives.

L’indice Bloomberg Dollar Spot s’est stabilisé jeudi après sa plus forte baisse sur trois jours depuis fin novembre, renforçant l’attrait des lingots. Les dépenses de consommation aux États-Unis ont stagné, tandis que les biens durables ont augmenté le plus en six mois, selon les données publiées jeudi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont peu varié.

Pourtant, les investisseurs sont aux prises avec l’incertitude quant à l’impact de la souche du virus omicron sur les économies mondiales et à la rapidité avec laquelle les décideurs offriront leur soutien. Des études ont indiqué qu’il est peut-être moins probable que les patients atterrissent à l’hôpital que la variante delta, mais les responsables du monde entier restent prudents.

« En l’absence de tout nouveau développement hawkish marginal, l’or continue de se maintenir près du niveau de 1 800 $ l’once », ont déclaré les analystes de Valeurs Mobilières TD, dont Bart Melek, dans une note envoyée par courrier électronique. « Les craintes d’Omicron et leur impact potentiel sur l’économie seront un objectif clé à court terme, et nous aurions probablement besoin de voir la faiblesse économique générer des doutes sur la capacité de la Fed à tenir ses promesses. »

Bullion se dirige vers la première perte annuelle en trois ans alors que les banques centrales réduisent les mesures de relance de l’ère pandémique pour lutter contre la flambée de l’inflation. Les prix au comptant ont peu changé à 1 804,20 $ à 14 h 32 à Londres.

L’argent a peu changé après avoir augmenté de 1,3% mercredi. Le palladium a augmenté de 0,7% après avoir bondi de plus de 7% en deux jours, tandis que le platine était stable après une hausse de 3,2% mercredi.

